Στη δημοσίευση συνόδευσε μια φωτογραφία του ηθοποιού με λεζάντα στην οποία έγραψε: «Το να σε χάσουμε είναι σαν να χάνουμε έναν θησαυρό φίλε μου. Το πνεύμα σου ζει μέσα σε όλους εμάς που σε αγαπάμε».

Σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες, ο Έρικ Ντέιν είχε διαγνωστεί πριν από δέκα μήνες με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση (ALS), μια νευροεκφυλιστική πάθηση που επιφέρει σταδιακή απώλεια λειτουργιών του κινητικού νευρώνα, και η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε πολύ γρήγορα.

Σύμφωνα με δηλώσεις του πρώην συμπρωταγωνιστή του Πάτρικ Ντέμπσι, είχε αρχίσει να χάνει την ικανότητά του να μιλά τις τελευταίες ημέρες της ζωής του, εξέλιξη που σχετίστηκε από συνεργάτες με την οξεία επιδείνωση της νόσου.

Επαγγελματίες του χώρου και εκπρόσωποι Μέσων τόνισαν ότι η πορεία της ασθένειας αλλά και η απότομη επιδείνωση προκάλεσαν έκπληξη στην κοινότητα, ενώ οικογένεια και κοντινοί συνεργάτες παρέμειναν διακριτικοί στις δημόσιες ανακοινώσεις.