Το κέντρο της πόλης πλημμύρισε από φως, κέφι, χορό και μουσική, δίνοντας το σύνθημα για το τελικό στάδιο των φετινών εκδηλώσεων που αναμένεται να προσελκύσουν χιλιάδες επισκέπτες. ​

Λάμψη και σάτιρα στους δρόμους της Πάτρας

​Η νυχτερινή παρέλαση ξεκίνησε από τη συμβολή των οδών Γούναρη και Κορίνθου, με την ατμόσφαιρα να είναι εκρηκτική. Τα εντυπωσιακά δημιουργήματα του Καρναβαλικού Εργαστηρίου διέσχισαν την οδό Κορίνθου και κατέληξαν στην πλατεία Γεωργίου Α΄, η οποία μετατράπηκε σε μια υπαίθρια έκθεση τέχνης. Εκεί, τα άρματα στάθμευσαν περιμετρικά, δίνοντας την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να τα περιεργαστούν από κοντά, να φωτογραφηθούν μαζί τους και να θαυμάσουν τη λεπτομέρεια στην κατασκευή και την καυστική σάτιρα που παραδοσιακά τα χαρακτηρίζει.

Ένας ατελείωτος χορός στο κέντρο της πόλης

Στην κεφαλή της πομπής βρισκόταν ο Βασιλιάς Καρνάβαλος, πλαισιωμένος από άρματα που φέτος εστιάζουν στην κοινωνική επικαιρότητα, τον αγροτικό κόσμο και τη νεανική δημιουργικότητα. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν και οι μικρότερες κατασκευές από το Καρναβάλι των Μικρών, που πρόσθεσαν μια νότα αισιοδοξίας στη βραδιά. ​Ο ρυθμός της διασκέδασης είχε ξεκινήσει ήδη από νωρίς το απόγευμα, όταν καταξιωμένοι DJs πήραν θέση στο μπαλκόνι του Δημοτικού Θεάτρου «Απόλλων». Τα DJ sets προετοίμασαν το έδαφος, ξεσηκώνοντας το πλήθος που είχε κατακλύσει την πλατεία Γεωργίου και τους γύρω δρόμους, δημιουργώντας το απόλυτο καρναβαλικό σκηνικό που θα συνεχιστεί αμείωτο μέχρι την Κυριακή.