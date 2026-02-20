Επίσης για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων από το Γραφείο Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων του Τμήματος Καταπολέμησης Παράνομης Διακίνησης Ανθρώπων και Αγαθών, ενώ ύστερα από έρευνα στην οικία των κατηγορούμενων, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα -1- νόμισμα.

Σύμφωνα με γνωμάτευση της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για χάλκινο νόμισμα, το οποίο χρονολογείται στους ρωμαϊκούς χρόνους και υπάγεται στις διατάξεις του νόμου περί αρχαιοτήτων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ το νόμισμα που κατασχέθηκε, αποστέλλεται στην ανωτέρω Εφορεία Αρχαιοτήτων, για φύλαξη και περαιτέρω αρχαιολογική και εμπορική εκτίμηση.

ΑΠΕ ΜΠΕ