Το παγκόμιο εμπορικό φαινόμενο της μουσικής βρίσκεται στην πρωτεύουσα και μάλιστα στα νότια προάστια, καθώς συνοδεύει τον σύντροφο και αθλητή του αμερικανικού ποδοσφαίρου, Travis Kelce. Ο σταρ του NFL αγωνίζεται στην ίδια ομάδα με τον Ελληνοαμερικάνο, Τζορτζ Καρλαύτη, ο οποίος παντρεύτηκε την αγαπημένη του στην Γλυφάδα.
Όπως ανέφερε η εκπομπή της ΕΡΤ, «καλημέρα είπαμε;», η αφιξή της έγινε υπό άκρα μυστικότητα. Η ίδια μάλιστα δεν έχει δημοσιεύσει μέχρι στιγμής κανένα στιγμιότυπο στα social media. Σε πλάνα που έχουν διαρρεύσει η σταρ φαίνεται στο γαμήλιο πάρτι του ζευγαριού. Παρευρισκόμενος του πάρτι, σύμφωνα με την εκπομπή, την περιέγραψε μάλιστα, ως «πολύ κουλ, χαμογελαστή και απλή».
