Αυτό ανέφερε ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, γράφοντας ότι «ένας από αυτούς παρουσίασε συμπτώματα στο αεροπλάνο του επαναπατρισμού». Όπως πρόσθεσε, «οι πέντε επιβάτες τέθηκαν αμέσως σε αυστηρή απομόνωση μέχρι νεωτέρας».

Χανταϊός: Σε καραντίνα 45 ημερών στο «Αττικόν» ο Έλληνας επιβάτης

Σήμερα, Κυριακή, προγραμματίζεται ο επαναπατρισμός του Έλληνα πολίτη, επιβάτη στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου ξέσπασε ο χανταϊός. Ο Έλληνας πολίτης θα μεταφερθεί με ολλανδικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Αϊντχόβεν της Ολλανδίας και στη συνέχεια με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας θα μεταφερθεί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Από εκεί, θα τον παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και θα μεταφερθεί σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών.

Ο Έλληνας πολίτης είναι καλά στην υγεία του και ασυμπτωματικός. Σύμφωνα με τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας, για προληπτικούς λόγους θα συνοδεύσουν στην ειδική πτήση επαναπατρισμού τον Έλληνα πολίτη, ιατρός ΕΚΑΒ, διασώστης – νοσηλευτής ΕΚΑΒ και ο πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ κ. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

Οι 22 Βρετανοί επιβάτες και προσωπικό του κρουαζιερόπλοιου θα μεταφερθούν σε νοσοκομείο στη βορειοδυτική Αγγλία, μόλις επαναπατριστούν. Οι Αμερικανοί θα σταλούν στη Νεμπράσκα για καραντίνα και τεστ. Αν και οι περισσότεροι επιβαίνοντες εγκατέλειψαν το πλοίο, 30 μέλη του πληρώματος θα παραμείνουν εντός του και θα ταξιδέψουν στην Ολλανδία, δήλωσε η υπουργός Υγείας της Ισπανίας, Μόνικα Γκαρσία. Οι αποσκευές και η σορός επιβάτη θα παραμείνουν στο πλοίο που θα απολυμανθεί στην Ολλανδία.

Χανταϊός: Πόσοι έχουν μεταφερθεί ήδη

Το πλοίο με τους 3 νεκρούς από την διασπορά του χανταϊού έχει δέσει στο βιομηχανικό λιμάνι της Γραναδίλλια, όπου μακριά από κατοικημένες περιοχές.

Οι επιβάτες μεταφέρθηκαν σε «σφραγισμένα, φυλασσόμενα οχήματα, μέσω ενός πλήρως αποκλεισμένου διαδρόμου» και θα επαναπατρίζονται απευθείας στις χώρες καταγωγής τους.

Εικόνες έδειξαν τους πρώτους Ισπανούς επιβάτες, γύρω στις 12:00 ώρα Ελλάδος, να φτάνουν στη στεριά και να μπαίνουν στα λεωφορεία φορώντας μπλε ιατρικές ποδιές και τραβώντας φωτογραφίες από αυτή τη δύσκολη εμπειρία που έζησαν, πριν μπουν στο αεροπλάνο και αναχωρήσουν για Μαδρίτη.

Αυτοί θα μεταφερθούν με στρατιωτικό αεροσκάφος στο στρατιωτικό νοσοκομείο Gómez Ulla όταν φτάσει στην Μαδρίτη. Λίγο πριν τις 12:45, ώρα Ελλάδος, ξεκίνησαν να επιβιβάζονται στο αεροσκάφος το οποίο απογειώθηκε και σε λίγες ώρες θα φτάσει στη Μαδρίτη.