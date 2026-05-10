Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 30χρονος φέρεται να έφθασε στο σημείο να παρασύρει με το αυτοκίνητό του την 28χρονη σύζυγό του και μητέρα τεσσάρων παιδιών. Μάλιστα, φαίνεται πως μέσα στο αυτοκίνητο επέβαιναν και τρία ανήλικα παιδιά τους, 2,5 μηνών, 4 ετών και 7 ετών.

Διερχόμενοι οδηγοί που είδαν την αιμόφυρτη γυναίκα στην άκρη του δρόμου ενημέρωσαν Αστυνομία και ΕΚΑΒ. Η νεαρή μητέρα νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο ΠΑΓΝΗ. Ο 30χρονος σύζυγος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ενώ ήταν εν κινήσει οικογενειακώς, η κοπέλα άνοιξε την πόρτα και πήδηξε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Όμως με την πρόοδο της προανάκρισης άλλαξαν τα δεδομένα και προέκυψε ότι ο 30χρονος έβγαλε από το όχημα την 28χρονη και την παρέσυρε. Τελικά συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη.

Σύμφωνα με το cretalive.gr το ζευγάρι με τα τρία παιδιά αναχωρεί από το σπίτι της οικογένειας στις 17:20 του Σαββάτου. Επιβιβάζονται στο αυτοκίνητο, τύπου κλούβα, προκειμένου να μεταβούν σε κατάστημα εστίασης που διατηρεί ο 30χρονος στο Ηράκλειο. Στις 5.42 ο 30χρονος καλεί στο τηλέφωνο την πεθερά του και φέρεται να την ενημερώνει, ότι είχαν ατύχημα. Η γυναίκα εμφανώς ανήσυχη φεύγει με τον γιο της για να πάνε να τους βρουν και να δουν τι είχε συμβεί.

Τους εντοπίζουν σε απόσταση μόλις 500 μ. από το σπίτι της οικογένειας. Δηλαδή 20 περίπου λεπτά από την ώρα που αναχώρησαν έκαναν απόσταση μόλις μισού χιλιομέτρου.

Ο 30χρονος το δικαιολόγησε, υποστηρίζοντας ότι επέστρεφαν στο σπίτι καθώς είχαν ξεχάσει πράγματα του μωρού. Η 28χρονη ήταν πεσμένη στο έδαφος. Το μισό σώμα ήταν στο οδόστρωμα, το άλλο μισό στα χόρτα. Η περιοχή εκεί είναι αγροτική και δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας.

Το όχημα του 30χρονου, είχε ζημιές με τον προφυλακτήρα να έχει πέσει. Αστυνομικοί εντόπισαν ίχνη αίματος στην χειρολαβή της πόρτας του συνοδηγού, στην πλαϊνή συρόμενη πόρτα της κλούβας εντοπίζονται δαχτυλιές από αίμα, ενώ αιμάτινα ίχνη και μάλιστα αρκετά υπάρχουν και στην πίσω πλευρά της κλούβας.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι το ίδιο μέσο μεταδίδει πως σε κατάθεση στενού συγγενικού προσώπου της 28χρονης, γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα περιστατικά ενδοοικογενειακών προστριβών του ζευγαριού, με τελευταίο τον Ιανουάριο του 2026.