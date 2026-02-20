Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό, υπήρξαν μαζικά emails και προειδοποιούσαν για βόμβες σε μέρη όπως ο Πύργος του Άιφελ, ο Πύργος Μανπαρνάς και το Ινστιτούτο Πολιτικών Σπουδών. Επίσης, στα κτίρια που αναφέρονταν στα απειλητικά μηνύματα ήταν και ο συναυλιακός χώρος του Μπατακλάν, όπου είχε πραγματοποιηθεί τρομοκρατική επίθεση το 2015.

Plusieurs alertes à la bombe dans Paris, la tour Montparnasse et Sciences-po évacués

Όπως αναφέρει η Le Parisien «λόγω γεγονότων ανεξάρτητων από τη θέλησή μας», ο Πύργος Μονπαρνάς «παραμένει προσωρινά κλειστός για το κοινό».

Την Τετάρτη, η έδρα του κόμματος «Ανυπότακτη Γαλλία» στο 10ο διαμέρισμα εκκενώθηκε λόγω αναφοράς για την παρουσία εκρηκτικού μηχανισμού. Η αστυνομία έλαβε ένα email από ένα άτομο που ισχυριζόταν ότι είχε «τοποθετήσει εκρηκτικά» και ήθελε να κάνει το κόμμα «να πληρώσει εκατονταπλάσια για τη δολοφονία του Quentin». Το περιστατικό αυτό συνέβη σε ένα εξαιρετικά τεταμένο κλίμα μετά το θάνατο του εθνικιστή ακτιβιστή Quentin Deranque, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από αντιφασίστες στη Λυών.