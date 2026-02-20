Σε δελτίο Τύπου ο Δημοκρατικός κυβερνήτης, ηλικίας 58 ετών και με προεδρικές φιλοδοξίες για το 2028, χαρακτήρισε τους τελωνειακούς δασμούς «παράνομο φόρο» και τόνισε ότι επιβάρυναν άμεσα τους καταναλωτές και τις μικρές επιχειρήσεις. «Είναι καιρός να πληρώσεις το αντίτιμο, Ντόναλντ. Αυτοί οι δασμοί δεν ήταν τίποτα άλλο από ένας παράνομος φόρος που οδήγησε στα ύψη τις τιμές και τιμώρησε τις οικογένειες εργαζομένων, προκειμένου εσύ να μπορέσεις να καταστρέψεις μακροχρόνιες συμμαχίες», ανέφερε ο ίδιος στο δελτίο. Το αίτημα Νιούσομ έρχεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συζήτησης για τη νομιμότητα της επιβολής δασμών χωρίς σαφή νομοθετική εξουσιοδότηση και για τις επιπτώσεις τους στην καθημερινή οικονομία των πολιτών.

Ο Νιούσομ ζήτησε συγκεκριμένα οι αποζημιώσεις να δοθούν άμεσα «σε αμερικανικές οικογένειες και επιχειρήσεις» μέσω επιταγών ή άλλων μηχανισμών πληρωμής, επικαλούμενος την ανάγκη αποκατάστασης των ποσών που επιβλήθηκαν «παράνομα». «Κάθε δολάριο που αφαιρέθηκε παράνομα πρέπει να καταβληθεί αμέσως, με τους τόκους. Να επιστρέψεις τα χρήματα!», ήταν η επιγραμματική του διατύπωση. Στο δελτίο του υπογραμμίζεται ότι οι δασμοί στις εισαγωγές απέφεραν έσοδα 130 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, αλλά ταυτόχρονα δημιούργησαν πρόσθετα κόστη για τις επιχειρήσεις που, σε μεγάλο βαθμό, τα μετακύλησαν στους τελικούς καταναλωτές μέσω αυξημένων τιμών. Η κυβέρνηση της Καλιφόρνια επισημαίνει ότι η δημοσιονομική εικόνα της ομοσπονδίας και η κατανομή των βαρών μεταξύ κρατών, επιχειρήσεων και νοικοκυριών είναι κεντρικά ζητήματα στην αξιολόγηση των επόμενων βημάτων.

Πηγές και μελέτες που επικαλείται ο κυβερνήτης δείχνουν ότι το πρόσθετο κόστος για τις επιχειρήσεις μετακυλίστηκε σε μεγάλο βαθμό στους καταναλωτές. Σύμφωνα με έκθεση του Budget Lab του πανεπιστημίου Γέιλ, πέρυσι τα αμερικανικά νοικοκυριά έπρεπε να απορροφήσουν επιπλέον δαπάνες ύψους 1.700 δολαρίων εξαιτίας αυτών των δασμών. Το αίτημα Νιούσομ απευθύνεται τόσο σε πολιτικό όσο και σε νομικό πεδίο: ζητά από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να κινητοποιήσει διοικητικά μέσα για την εκκαθάριση και την αποπληρωμή των κονδυλίων, ενώ αναμένεται να εντείνει την πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το πώς και με ποιους όρους θα υλοποιηθεί οποιαδήποτε διαδικασία επιστροφής κεφαλαίων.