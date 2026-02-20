Μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις που ξεκινούν τις επόμενες ημέρες είναι στη στρατιωτική θητεία, με την πρώτη σειρά οπλιτών του 2026 να παρουσιάζεται υπό το νέο καθεστώς, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης «Ατζέντα 2030».

Πλέον η κατάταξη θα είναι στον Στρατό Ξηράς, ενώ το πιο σημαντικό είναι ότι αναβαθμίζεται και ενισχύεται η εκπαίδευση, έτσι ώστε η θητεία να μετατραπεί από «αγγαρεία» σε θητεία με ουσία και αξία και οι οπλίτες να αποκτούν εκτός από σωστή στρατιωτική εκπαίδευση και συγκεκριμένες δεξιότητες και ειδικότητες που θα τους είναι χρήσιμες όσο υπηρετούν αλλά και όταν θα επιστρέψουν ως πολίτες στην κοινωνία.

Στόχος είναι η θέσπιση ενός νέου μοντέλου θητείας με εξορθολογισμό του πλαισίου χορήγησης των αναβολών και των απαλλαγών στράτευσης και το νέο πλαίσιο εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των στρατευσίμων. Οπως τονίζει το υπουργείο Εθνικής Αμυνας, πρόκειται για αλλαγές επιβεβλημένες από την αναγκαιότητα προσαρμογής στα σύγχρονα δεδομένα, με τη στρατιωτική θητεία να αποτελεί έναν βασικό πυλώνα της ευρύτερης μεταρρύθμισης.

Πρόκειται για ένα μόνο μέρος της μεγάλης αλλαγής που εισάγει τις Ενοπλες Δυνάμεις στη νέα εποχή. Με την ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας, την ενσωμάτωση νέων αμυντικών τεχνολογιών, την εισαγωγή της καινοτομίας, την αναδιάρθρωση της δομής και λειτουργίας των Σωμάτων και τη μισθολογική στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού.