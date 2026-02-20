Πώς θα είναι η μέρα σου; Τι προβλέπουν τα ζώδια

ΚΡΙΟΣ

Πολλά σκαμπανεβάσματα στα οικονομικά σας, αλλά για καλό. Χρήματα έρχονται από πολλές μεριές. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε εσείς είναι να μπορέσετε να τα διαχειριστείτε όπως πρέπει. Κέρδη από τα εισοδήματα του συντρόφου έρχονται.

ΤΑΥΡΟΣ

Συναισθηματική έξαρση και άκρατος ρομαντισμός. Τα αισθηματικά σας στο προσκήνιο και μία νέα γνωριμία που υπόσχεται περισσότερα απ’ όσα μπορεί να πραγματοποιήσει. Εχετε τον νου σας, αλλά ζήστε το όσο πιο πολύ γίνεται.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Πολλές σκέψεις περνούν απ’ το μυαλό σας. Σχέδια για απόδραση από την καθημερινότητα και κούραση σας αποσυντονίζουν από την καθημερινή ρουτίνα σας και οι δουλειές πηγαίνουν πίσω. Οι επικοινωνίες σας γίνονται εύκολα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Ομορφες στιγμές με φίλους θα περάσετε σήμερα και ίσως οργανώσετε και ένα μεγάλο γλέντι σε χώρο εστίασης. Η συμμετοχή σας σε ομάδες με κοινούς σκοπούς και ιδανικά θα δώσει λύσεις τόσο στα δικά σας προβλήματα όσο και των υπόλοιπων συμμετεχόντων.

ΛΕΩΝ

Παίρνετε πολύ προσωπικά οτιδήποτε γίνεται στη δουλειά και αυτό σας φέρνει σε κόντρα με τους συνεργάτες σας. Μια νέα γνωριμία, με πρόσωπο κύρους, μέσα από τον επαγγελματικό σας χώρο, σας δίνει χαρά με τις ερωτικές προοπτικές που σας ανοίγει.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Εύνοια δίνεται σε ζητήματα νομικά, πνευματικά, σπουδών. Αν θελήσετε να μάθετε μια ξένη γλώσσα, τώρα είναι η ευκαιρία. Ενα ταξίδι θα παίξει σημαντικό ρόλο σε μια σας απόφαση. Η διάθεσή σας είναι ανεβασμένη και σχεδιάζετε, από τώρα, τις διακοπές.

ΖΥΓΟΣ

Βάζετε συναίσθημα στις ερωτικές σας επαφές και αυτό σας κάνει ακαταμάχητους στο αντίθετο φύλο. Οι σχέσεις περνούν σε ένα πιο βαθύ συναισθηματικό επίπεδο, κάτι που δίνει χαρά σε αμφότερα τα μέλη τους. Οι ελεύθεροι θα έχετε πολλούς πειρασμούς.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Θα σας ξαφνιάσουν σήμερα οι σχέσεις ποικιλοτρόπως. Αυτό που χρειάζεται είναι να δείξετε ψυχραιμία και καρτερικότητα γιατί οι εκπλήξεις μπορεί να είναι και ευχάριστες. Οι συνεργασίες παρουσιάζουν σκαμπανεβάσματα, δείξτε προσοχή.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Θεραπεία σε θέματα υγείας αλλά και εξυγίανση του επαγγελματικού σας χώρου. Εξαιρετική ημέρα για ανεύρεση εργασίας, καθώς παρουσιάζονται πολλές ευκαιρίες από το πουθενά. Αν σκοπεύετε να αποκτήσετε κατοικίδιο είναι η μέρα σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Ενας ξαφνικός καινούργιος, ρομαντικός έρωτας σας παίρνει το μυαλό και σας αποσυντονίζει από τους υλικούς σας στόχους. Ομως, αφού είναι για καλό, ενδώστε ανεπιφύλακτα. Οι δημιουργικές ιδέες σας πιάνουν τόπο και βρίσκουν πρακτική εφαρμογή και αναγνώριση.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Ωραίες εκπλήξεις θα έχετε από τους δικούς σας ανθρώπους. Ο χώρος του σπιτιού χρειάζεται ανανέωση. Θα ασχοληθείτε με την ομορφιά του οικιακού σας χώρου και ίσως προχωρήσετε σε γενική ανακαίνιση. Δώστε προσοχή στον ηλεκτρικό εξοπλισμό και εγκαταστάσεις.

ΙΧΘΥΕΣ

Λιγάκι προβληματικές οι επικοινωνίες σήμερα. Προσέξτε τι λέτε, πού το λέτε και πώς το λέτε, γιατί είναι πολύ πιθανό να παρερμηνευθούν τα λεγόμενά σας, ακόμα κι από αυτούς που πιστεύετε ότι σας καταλαβαίνουν πολύ καλά.