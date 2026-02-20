Το τροχαίο

Ο ηλικιωμένος, έχοντας βγει στο αντίθετο ρεύμα, τράκαρε με το αυτοκίνητο που πήγε να προσπεράσει και στη συνέχεια με δύο ακόμη αυτοκίνητα, τα οποία κινούνταν προς το κέντρο. Ο 86χρονος είπε στο «Live News»: «Εκείνη την ώρα κατέβαινα κάτω και ήταν φάτσα ο ήλιος από εκεί και βγήκε ο κύριος αυτός δίπλα μου εκεί κι έπεσα πάνω του. Έμπειρος οδηγός είμαι, εντάξει. Δεν έβλεπα μπροστά μου από τον ήλιο και έκανα το λάθος και το ήξερα ότι από εκεί είχε φάτσα τον ήλιο και πήγα από αυτόν τον δρόμο για να περάσω από έναν φίλο μου εκεί πέρα να τον δω και να πάρω βενζίνη από το πρατήριό του».

«Το κάνω πολλές φορές αυτό το δρομολόγιο. Δεν είχα πρόβλημα, αλλά τέλος πάντων κάποτε έρχονται τα δύσκολα. Δεν χτύπησε κανένας, ζημιές έγιναν. Ήταν φάτσα ο ήλιος και εγώ… βγήκε λίγο ο άνθρωπος κι έπεσα πάνω του. Δεν φαινόταν καλά», λέει ο 86χρονος.

«Πρώτον, δεν πίνω ποτέ, ποτέ δεν πίνω εγώ, ζω μια συντηρητική ζωή, αυστηρά συντηρητική από ποτά, δεν πίνω και δεν έχω πιει τίποτα. Εγώ σηκώθηκα το πρωί και πήγα στο κοιμητήριο, άναψα το καντήλι στον τάφο της γυναίκας μου. Ακόμα δεν έχω συνέλθει δηλαδή».

Τρόμο προκαλεί το γεγονός ότι την στιγμή του τροχαίου στο πεζοδρόμιο περπατούσαν μαθήτριες.

«Όπως καταλαβαίνετε ήμουν σε κατάσταση σοκ, μετά το χτύπημα και ήρθε η κόρη μου εκεί, ήρθε η αστυνομία, η τροχαία ήρθαν όλοι και ο ασφαλιστής μου ήρθε», ανέφερε ο 86χρονος.

Και κατέληξε λέγοντας: «Το δίπλωμα ναι πότε δεν θυμάμαι πότε το είχα ανανεώσει, νομίζω ότι έπρεπε να το ανανεώσω τέλος Ιουλίου. Εγώ το παρέδωσα το αυτοκίνητο δεν θα ξαναοδηγήσω εγώ, θα το παρέδιδα το αυτοκίνητο τέλος του Ιουλίου θα το παρέδιδα, θα το παρέδιδα στα παιδιά μου. Το δικό μου το αυτοκίνητο έπαθε τη μεγάλη ζημιά, στράβωσε η ζάντα του η αριστερή ζάντα.

Όπως ήταν δίπλα εκεί τα αυτοκίνητα, αλλά ήταν σταθμευμένα και δεν κατάλαβα και τι άλλο έγινε, μετά πάει. Ούτε και τώρα είμαι σε θέση να πω πώς έχει γίνει».