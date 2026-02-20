Ο τραγουδιστής, ο οποίος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και επέστρεψε πριν από μερικές μέρες στο σπίτι του, χρησιμοποίησε ένα βίντεο στην πλατφόρμα Instagram για να ευχαριστήσει όσους του έστειλαν ευχές και να ενημερώσει για τις επόμενες εμφανίσεις του. Στο μήνυμα αναφέρθηκε ρητά ότι την Πέμπτη δεν μπόρεσε να εμφανιστεί λόγω ανάρρωσης, ενώ ανακοίνωσε ότι αύριο, Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, θα ανέβει και πάλι στη σκηνή του νυχτερινού κέντρου στο οποίο εμφανίζεται.

Στο σχετικό κλιπ απευθύνεται ευθέως στο κοινό με τα λόγια που μετέφεραν την προσωπική του φωνή και την πρόθεση επιστροφής: «Κύριες και κύριοι καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας και για τα περαστικά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Την Πέμπτη δεν μπόρεσα να εμφανιστώ. Ήμουν σε ανάρρωση. Σας στέλνω αυτό το βίντεο για να σας πω ότι αύριο, Σάββατο, εμφανίζομαι κανονικά. Μου λείψατε και σας έλειψα φαντάζομαι. Το Σάββατο επίσης ετοιμάζω μία έκπληξη στον χώρο. Μαζευτείτε λοιπόν, να κάνουμε ένα ωραίο πάρτι, να κλείσουν τα φώτα και να δούμε τι θα γίνει. Ραντεβού το Σάββατο».