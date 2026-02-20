«Σημειώνουμε την απόφαση και την αναλύουμε με προσοχή» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Όλοφ Γκιλ, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, λέγοντας ότι αναμένει «διευκρινίσεις» από την αμερικανική κυβέρνηση «σε ό,τι αφορά τα μέτρα που σκοπεύει να λάβει» έπειτα από αυτή τη δικαστική απόφαση.
«Οι επιχειρήσεις και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού εξαρτώνται από τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα των εμπορικών σχέσεων. Για αυτό εξακολουθούμε να τασσόμαστε υπέρ των χαμηλών δασμών και να εργαζόμαστε για τη μείωσή τους», πρόσθεσε.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ανέφερε προς το παρόν ποιες θα είναι οι συνέπειες αυτής της απόφασης για την εμπορική συμφωνία που σύναψε το περασμένο καλοκαίρι με τις ΗΠΑ. Με τη συμφωνία μειώθηκαν στο 15% οι δασμοί που επέβαλαν οι ΗΠΑ στα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα. Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου θα μπορούσε να φρενάρει την εφαρμογή της συμφωνίας αυτής. Η Επιτροπή εμπορικών υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναμένεται ότι θα ψηφίσει για το θέμα την Τρίτη.
Ο Γερμανός σοσιαλδημοκράτης ευρωβουλευτής Μπερντ Λάνγκε, ο επικεφαλής αυτής της Επιτροπής, ανακοίνωσε ότι συγκάλεσε για τη Δευτέρα «έκτακτη συνεδρίαση της ομάδας διαπραγμάτευσης και της νομικής υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε να συζητηθούν τα επόμενα βήματα και οι επιπτώσεις της απόφασης στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα».
«Δεδομένου ότι ένα μεγάλο μέρος των ανταποδοτικών δασμών βασίζεται σε ένα πλέον αμφιλεγόμενο νομικό πλαίσιο, ούτε η αμερικανική κυβέρνηση, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν απλώς να ξαναρχίσουν τις δραστηριότητές τους χωρίς να συνέβη τίποτα», υπογράμμισε.
«Είναι ντροπή»
Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «ντροπή» την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου κατά των δασμών που επέβαλε σχεδόν στο σύνολο των προϊόντων που εισέρχονται στις ΗΠΑ.
Η αντίδραση του Αμερικανού προέδρου ήρθε κατά τη διάρκεια του πρωινού που παρέθεσε στο Λευκό Οίκο σε κυβερνήτες. Μάλιστα ένας από τους συγκεντρωμένους φέρεται να αποκάλυψε ότι ο Τραμπ έχει ένα εφεδρικό σχέδιο στο μυαλό του. Σύμφωνα πάντως με ξένα ΜΜΕ αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ είχαν προετοιμαστεί για μια ήττα στο Ανώτατο Δικαστήριο, διαβεβαιώνοντας τον πρόεδρο ότι αν το δικαστήριο ακύρωνε τους δασμούς του, θα υπήρχαν άλλοι τρόποι για να τους εφαρμόσει. Ο πρόεδρος έχει διαμαρτυρηθεί οργισμένα σε ιδιωτικές συζητήσεις τις τελευταίες εβδομάδες ότι το Ανώτατο Δικαστήριο καθυστερούσε υπερβολικά να λάβει μια απόφαση, σύμφωνα με αρκετούς ανθρώπους που γνωρίζουν τις διαμαρτυρίες του.
To «όχι» από το Ανώτατο Δικαστήριο στους δασμούς Τραμπ
Νωρίτερα, το Aνώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών αποφάνθηκε κατά των δασμών που έθεσε σε ισχύ πέρσι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.
Ο νόμος που κατοχυρώνει αυτούς τους δασμούς «δεν εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο να επιβάλλει δασμούς», αποφάνθηκε η πλειοψηφία του Δικαστηρίου με έξι έναντι τριών ψήφων.
Με την απόφασή του το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε δύο αποφάσεις κατώτερων δικαστηρίων που έκριναν ότι ο IEEPA δεν εξουσιοδοτεί τους πιο σαρωτικούς από τους δασμούς του προέδρου, οπότε τους έκρινε παράνομους.
Το Ανώτατο Δικαστήριο επέτρεψε στον πρόεδρο να εφαρμόσει προσωρινά πολλά από τα σχέδιά του, ενώ προχωρούσαν οι νομικές διαδικασίες, ωστόσο η απόφαση να ακυρώσει τους δασμούς του Τραμπ σε σχεδόν σε όλες τις χώρες του κόσμου είναι μέχρι στιγμής η σημαντικότερη ήττα της δεύτερης θητείας του.
Οι πιέσεις Τραμπ για τους δασμούς
Ο Τραμπ είχε επικαλεστεί τον νόμο για να επιβάλει βασικό δασμό 10% στις περισσότερες χώρες, καθώς και αυξημένους «ανταποδοτικούς δασμούς» σε βασικούς εμπορικούς εταίρους.
Την «Ημέρα Απελευθέρωσης» τον Απρίλιο, ο πρόεδρος είχε υποστηρίξει ότι οι δασμοί αποτελούσαν ζήτημα εθνικής ασφάλειας, καθώς, όπως είπε, ήταν αναγκαίοι για την εξισορρόπηση των εμπορικών ελλειμμάτων. Το αποτέλεσμα ήταν παγκόσμια πτώση των χρηματιστηρίων και σειρά αγωγών από μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες υποστήριξαν ότι οι δασμοί έπληξαν τη λειτουργία τους και επιβλήθηκαν καταχρηστικά βάσει της έκτακτης νομοθεσίας. Ο Τραμπ ανακάλεσε επανειλημμένα ορισμένους από τους δασμούς και οι αγορές ανέκαμψαν.
Παράλληλα, ορισμένοι δικαστές εξέφραζαν προβληματισμό ότι μια απόφαση κατά του Τραμπ θα μπορούσε να υποχρεώσει τις ΗΠΑ να επιστρέψουν δισεκατομμύρια δολάρια από έσοδα δασμών, με πιθανό κίνδυνο ύφεσης.
