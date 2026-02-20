Σαν σήμερα έγιναν τα εξής:

Γεγονότα

1821

Σημειώνεται η πρώτη ένοπλη σύγκρουση Ελλήνων υπό τον Βασίλειο Καραβιά και Τούρκων στο Γαλάτσι της Μολδοβλαχίας, δύο μέρες πριν από την έναρξη της Επανάστασης από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη.

1848

Οι Μαρξ και Ένγκελς δημοσιεύουν το Κομουνιστικό Μανιφέστο, τη Βίβλο του Κομουνισμού.

1913

Έπειτα από διαπραγματεύσεις αντιπροσώπων του Εσάτ Πασά και του Ελληνικού Στρατηγείου Ηπείρου, υπογράφεται συμφωνία, με την οποία παραδίδονται άνευ όρων στον Ελληνικό Στρατό 1.000 τούρκοι αξιωματικοί, 32.000 άνδρες και 108 πυροβόλα. Έτσι, ο Ελληνικός Στρατός, με επικεφαλής τον Αρχιστράτηγο Διάδοχο Κωνσταντίνο, εισέρχεται απελευθερωτής στην πόλη των Ιωαννίνων.

1915

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος παραιτείται από πρωθυπουργός, κατόπιν διαφωνίας του με τον βασιλιά Κωνσταντίνο για τη συμμετοχή της Ελλάδας στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, σηματοδοτώντας την αρχή του εθνικού διχασμού.

1958

Ο άγγλος εικαστικός Τζέραλντ Χόρτομ σχεδιάζει το γνωστό σήμα της ειρήνης με το διχαλωτό σχήμα.

1973

Ισραηλινά μαχητικά καταρρίπτουν ένα πολιτικό αεροπλάνο των Λιβυκών αερογραμμών πάνω από το Σινά, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι 108 από τους 113 επιβαίνοντες.

Γεννήσεις

1893

Αντρές Σεγκόβια, ισπανός κλασσικός κιθαρίστας. (Θαν. 3/6/1987)

1921

Τζον Ρολς, αμερικανός καθηγητής, από τους σημαντικότερους πολιτικούς φιλοσόφους στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. («Η Θεωρία της Δικαιοσύνης») (Θαν. 24/11/2002)

1927

Ιμπέρ Ντε Ζιβανσί, γάλλος σχεδιαστής μόδας. (Θαν. 10/3/2018)

Θάνατοι

1835

Στάικος Σταϊκόπουλος, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης. (Γεν. 1799)

1884

Ιάκωβος Παξιμάδης, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης και πολιτικός. (Γεν. 1788)

1941

Φρέντερικ Μπάντινγκ, καναδός φυσιολόγος, τιμημένος με το βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας – Ιατρικής (1923), μαζί με τον Τζον Μακλίοντ για την ανακάλυψη της ινσουλίνης (1921). Επειδή για την επίτευξη της ανακάλυψης είχαν συνεργαστεί και με τον Τσαρλς Μπεστ, ο οποίος όμως δεν τιμήθηκε με το Νόμπελ, ο Μπάντινγκ μοιράστηκε μαζί του το μερίδιο του χρηματικού του βραβείου. (Γεν. 14/11/1891)