Συντετριμμένος από την απώλεια, ο Πάτρικ Ντέμπσι μίλησε στο The Chris Evans Breakfast Show και περιέγραψε τις τελευταίες επικοινωνίες που είχε με τον Ντέιν: «Ξύπνησα σήμερα το πρωί και ήταν πολύ λυπηρό να διαβάζω τα νέα. Είναι δύσκολο να το περιγράψεις με λόγια. Νιώθω πραγματικά τόσο θλίψη για τα παιδιά του. Ανταλλάσσαμε μηνύματα, οπότε μίλησα μαζί του περίπου πριν από μία εβδομάδα και κάποιοι φίλοι μας πήγαν να τον δουν και είχε αρχίσει πραγματικά να χάνει την ικανότητά του να μιλά. Ήταν καθηλωμένος στο κρεβάτι και δυσκολευόταν πολύ να καταπιεί, οπότε η ποιότητα ζωής του επιδεινωνόταν τόσο γρήγορα».

Σύμφωνα με τον Ντέσμπι, η συνεργασία ανάμεσά τους χαρακτηριζόταν από σεβασμό και αμοιβαία συμπάθεια: «Τα βρήκαμε γιατί δεν υπήρξε ποτέ πραγματικά ανταγωνισμός. Υπήρχε μόνο αυτός ο υπέροχος αμοιβαίος σεβασμός. Ήταν εξαιρετικά ευφυής και πάντα θα θυμάμαι εκείνες τις στιγμές χαράς που περάσαμε μαζί και θα γιορτάζω τη χαρά που έφερε στις ζωές των ανθρώπων. Η πραγματική απώλεια είναι για εμάς που δεν τον έχουμε πια».

Παράλληλα, ο ίδιος επεσήμανε τον δημόσιο ρόλο που πήρε ο Ντέιν στην ευαισθητοποίηση για την ALS: «Έκανε απίστευτη δουλειά στο να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για αυτή τη φρικτή ασθένεια στις τελευταίες του ημέρες και μας θυμίζει ότι πρέπει όλοι να γιορτάζουμε κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία μας. Είναι κάτι που πρέπει να θυμόμαστε, ειδικά σε έναν κόσμο όπου υπάρχει τόση κρίση και τόση τραγωδία, ότι πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για κάθε στιγμή που έχουμε».

Η Κιμ Ρέιβερ προχώρησε σε ανάρτηση στο Instagram όπου κοινοποίησε δύο κοινές φωτογραφίες τους — μία από τα γυρίσματα της σειράς και μία εκτός πλατό σε κοινή έξοδο με την πρώην σύζυγο του Ντέιν, Ρεμπέκα Γκέιχαρτ — και έγραψε συνοπτικά: «Ο Έρικ ήταν ένα φως». Στην ίδια ανάρτηση περιέγραψε την επαγγελματική του ιδιοσυγκρασία: «Τον έβλεπες να λάμπει αβίαστα τόσο στο πλατό του “Grey’s” όσο και όταν ήταν με τη Ρεμπέκα και τα κορίτσια». Αναφερόμενη στο ταλέντο του, σημείωσε: «Στα γυρίσματα, το βλέμμα του άστραφτε και με μια σκανταλιάρικη έκφραση έλεγε την ατάκα με τέλειο κωμικό συγχρονισμό, που σε άφηνε άφωνο. Θα μας λείψεις». Η ανάρτηση έκλεινε με συλλυπητήριο μήνυμα προς την οικογένεια: «Η αγάπη μου και οι σκέψεις μου είναι με τη Ρεμπέκα και τα κορίτσια τους. Σας αγαπάμε».