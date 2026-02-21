Οι επικεφαλής έξι εθνικών υπηρεσιών είναι απαισιόδοξοι για τις πιθανότητες μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας που θα επιτευχθεί με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ μέσα στο 2026, . Οι επικεφαλής υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσαν ότι η Ρωσία δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται να τερματίσει τον πόλεμο παρά τις τεράστιες απώλειες μέσα στο 2025.

Τέσσερις από αυτούς εκτίμησαν ότι η Μόσχα χρησιμοποιεί τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον για να επιδιώξει την άρση των κυρώσεων και πιθανές επιχειρηματικές συμφωνίες λόγω της εμπλοκής Τραμπ, που δεν συμπεριφέρεται διπλωματικά αλλά επιχειρηματικά.

Τα σχόλια υπογραμμίζουν ένα αυξανόμενο χάσμα μεταξύ των ευρωπαϊκών πρωτευουσών και του Λευκού Οίκου. Σύμφωνα με πολλαπλές πηγές, η Ουάσινγκτον στοχεύει να εξασφαλίσει μια ειρηνευτική συμφωνία έως τον Ιούνιο, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Κογκρέσου τον Νοέμβριο που δείχνουν ότι θα χάσει ο Τραμπ.

Ωστόσο, δυο επικεφαλής των ευρωπαϊκών μυστικών υπηρεσιών δήλωσαν ότι οι στρατηγικοί στόχοι της Ρωσίας παραμένουν αμετάβλητοι, συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης του Ζελένσκι και της μετατροπής της Ουκρανίας σε ένα ουδέτερο κράτος. Ένας άλλος αξιωματούχος δήλωσε ότι η Ρωσία ούτε θέλει ούτε χρειάζεται μια γρήγορη ειρήνη, υποστηρίζοντας ότι η οικονομία της δεν είναι κοντά στην κατάρρευση.

Η Ρωσία κατέχει επί του παρόντος περίπου το ένα πέμπτο του ουκρανικού εδάφους, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας, και απαιτεί τον πλήρη έλεγχο του Ντόνετσκ ως μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας – συμπεριλαμβανομένων εδαφών που δεν έχουν κατακτήσει σε σχεδόν 12 χρόνια πολέμου μια προϋπόθεση που το Κίεβο έχει απορρίψει χωρίς ισχυρές δυτικές εγγυήσεις ασφάλειας.

Ένας τρίτος αξιωματούχος προειδοποίησε ότι ακόμη και αν η Ουκρανία παραχωρούσε εδάφη, η Μόσχα πιθανότατα θα έθετε περαιτέρω απαιτήσεις, υπονοώντας ότι οι εδαφικές παραχωρήσεις θα σηματοδοτούσαν την αρχή και όχι το τέλος των διαπραγματεύσεων.

Ένας άλλος επικεφαλής μυστικής υπηρεσίας αμφισβήτησε επίσης το επίπεδο εμπειρίας στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία σε όλες τις δυτικές κυβερνήσεις. Η αμερικανική αντιπροσωπεία ηγείται από τους Στηβ Γουίντκοφ και Τζάρετ Κουσνέρ που δεν είναι διπλωμάτες καριέρας ούτε ειδικοί σε θέματα Ρωσίας.

Δύο αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών γράφουν ότι η Μόσχα προσπαθεί να χωρίσει τις διαπραγματεύσεις σε δύο κατευθύνσεις: η μία επικεντρώνεται στον τερματισμό του πολέμου και η άλλη επικεντρώνεται στη διμερή οικονομική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενδεχομένως συμπεριλαμβανομένης της άρσης των κυρώσεων.

Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει προηγουμένως ότι οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες υπέδειξαν ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και της Ρωσίας συζήτησαν πιθανές συμφωνίες συνεργασίας αξίας έως και 12 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, τις οποίες φέρεται να πρότεινε ο Ρώσος απεσταλμένος Κίριλ Ντιμιτρίεφ.