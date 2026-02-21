Καθώς η περιοχή αποχαιρετά οριστικά την εποχή του λιγνίτη, ο δήμος καλείται να επαναπροσδιορίσει τη θέση του, μετατρέποντας τις προκλήσεις σε ευκαιρίες βιώσιμης ανάπτυξης και εξωστρέφειας. Στη συνέντευξη που παραχώρησε στον «Ε.Τ.», ο δήμαρχος, Γιάννης Κοκκαλιάρης, περιγράφει το στρατηγικό πλάνο για την επόμενη τριετία, θέτοντας ως προτεραιότητα την αναβάθμιση της καθημερινότητας του πολίτη και τη δημιουργία ενός σύγχρονου αστικού περιβάλλοντος.

Κεντρικό πυλώνα αυτής της προσπάθειας αποτελεί ο πολιτισμός, με την εμβληματική Κοζανίτικη Αποκριά να λειτουργεί, όχι μόνο ως πεδίο διατήρησης των εθίμων, αλλά και ως ισχυρός μοχλός τουριστικής και οικονομικής αναζωογόνησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στη στήριξη της νεολαίας και της επιχειρηματικότητας, με στόχο η Κοζάνη να καταστεί ένας ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις σε πράσινες τεχνολογίες και καινοτομία, σε στενή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Μέσα από την αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων και την υλοποίηση κομβικών έργων υποδομής, το όραμα για το μέλλον είναι σαφές: μια πόλη «έξυπνη», πράσινη και κοινωνικά συνεκτική, που σέβεται το παρελθόν της ενώ διεκδικεί με αυτοπεποίθηση τη θέση της στον σύγχρονο ευρωπαϊκό χάρτη.

Με ποιον τρόπο οι αποκριάτικες εκδηλώσεις της Κοζάνης συμβάλλουν στην τοπική οικονομική και τουριστική ανάπτυξη της πόλης;

Οι αποκριάτικες εκδηλώσεις της Κοζάνης αποτελούν έναν από τους πιο ζωντανούς και αναγνωρίσιμους θεσμούς της πόλης, με βαθιά πολιτιστική ρίζα και έντονη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Κάθε χρόνο προσελκύουν χιλιάδες επισκέπτες, οι οποίοι έρχονται να ζήσουν από κοντά τα έθιμα, τις φωτιές, τη μουσική και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κοζανίτικης Αποκριάς. Η αυξημένη αυτή επισκεψιμότητα ενισχύει σημαντικά την τοπική οικονομία, καθώς τονώνει την εστίαση, τη διαμονή, το λιανεμπόριο και τις μικρές επιχειρήσεις. Παράλληλα, η προβολή της πόλης μέσα από τα μέσα ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα, συμβάλλει στην εξωστρέφεια και στη σταδιακή ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας της περιοχής. Ο σχεδιασμός για τα επόμενα χρόνια στοχεύει στη συστηματική αξιοποίηση του θεσμού, με οργανωμένη καμπάνια προβολής, συνεργασίες με τουριστικούς φορείς και εμπλουτισμό των δράσεων ώστε η Αποκριά να λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης και πέρα από την περίοδο των εκδηλώσεων.

Βρίσκεται στον τουριστικό χάρτη η Κοζάνη;

Αν και η Κοζάνη δεν συγκαταλέγεται στους παραδοσιακούς τουριστικούς προορισμούς της χώρας, βρίσκεται πλέον σταθερά στον τουριστικό χάρτη, κυρίως μέσα από θεματικές μορφές τουρισμού. Το φυσικό περιβάλλον, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, τα μονοπάτια, η γαστρονομία και οι δραστηριότητες στη φύση προσελκύουν επισκέπτες που αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες. Η πόλη έχει αρχίσει να αναδεικνύει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και να διαμορφώνει ένα διακριτό τουριστικό προϊόν.

Ποιος είναι ο ρόλος του πολιτισμού στη στρατηγική ανάπτυξης της Κοζάνης;

Ο πολιτισμός αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής ανάπτυξης της Κοζάνης. Η πόλη διαθέτει πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, ζωντανά έθιμα και ενεργούς πολιτιστικούς συλλόγους. Η αξιοποίηση αυτών των στοιχείων ενισχύει την ταυτότητα της πόλης και συμβάλλει στην τουριστική της προβολή. Εκδηλώσεις, φεστιβάλ και πολιτιστικές διαδρομές μπορούν να λειτουργήσουν ως μοχλοί ανάπτυξης και εξωστρέφειας.

Ποια είναι τα σχέδια του δήμου για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών;

Στο επίπεδο της καθημερινότητας, ο δήμος δίνει προτεραιότητα στην καθαριότητα, στη συντήρηση του οδικού δικτύου, στη δημιουργία και φροντίδα πράσινων χώρων και στη βελτίωση των συνθηκών στάθμευσης. Παράλληλα, προωθούνται λύσεις «έξυπνης πόλης» που διευκολύνουν τους πολίτες και κάνουν τις υπηρεσίες πιο αποτελεσματικές.

Με ποιους τρόπους στηρίζετε τη νεολαία της πόλης;

Η στήριξη της νεολαίας αποτελεί στρατηγική επιλογή. Ο δήμος επιδιώκει να δημιουργήσει ευκαιρίες για τους νέους μέσα από προγράμματα επιχειρηματικότητας, συνεργασίες με το Πανεπιστήμιο, δράσεις πολιτισμού και αθλητισμού, καθώς και πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα και την καινοτομία. Στόχος είναι οι νέοι να παραμείνουν στην πόλη και να χτίσουν το μέλλον τους εδώ.

Ποιες δράσεις προωθεί ο δήμος για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη στήριξη ευάλωτων ομάδων;

Στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής, προωθούνται δράσεις που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και στηρίζουν ευάλωτες ομάδες. Οι κοινωνικές δομές του δήμου, όπως το Κοινωνικό Συσσίτιο και το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», ενισχύονται, ενώ αναπτύσσονται πρωτοβουλίες για άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένους και οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Κοζανίτικη Αποκριά με ρίζες από την αρχαιότητα

Η Κοζανίτικη Αποκριά αποτελεί μία από τις πλέον χαρακτηριστικές και διαχρονικές απόκριες στην Ελλάδα, με ρίζες από την αρχαιότητα. Πολλά από τα δρώμενα έχουν εμφανείς παγανιστικές επιρροές, που σηματοδοτούν το πέρασμα από τον χειμώνα στην άνοιξη και συνδυάζουν το γλέντι με βαθιά πολιτισμικά στοιχεία, τα οποία διατηρούνται ζωντανά ως σήμερα. Το κεντρικό και πιο εντυπωσιακό στοιχείο της Αποκριάς στην Κοζάνη είναι οι φανοί: μεγάλες εορταστικές πυρές που ανάβουν στα σταυροδρόμια κάθε γειτονιάς. Γύρω από τους φανούς εξελίσσεται ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό γλέντι. Τα σκοπτικά τραγούδια και τα αποκριάτικα καλέσματα είναι σατιρικά, πειρακτικά και συχνά αυτοσχέδια, με τους συμμετέχοντες να εναλλάσσονται στο κύκλο του τραγουδιού σε μια αμφίδρομη συνομιλία με το κοινό. Αυτά τα τραγούδια, που έχουν περάσει σχεδόν αναλλοίωτα από γενιά σε γενιά, συνιστούν ένα από τα πιο ζωντανά στοιχεία της Κοζανίτικης Αποκριάς, καθώς εκφράζουν το πνεύμα της ανατροπής και της ελευθερίας που χαρακτηρίζει το καρναβάλι. Ενα άλλο χαρακτηριστικό της Κοζανίτικης Αποκριάς είναι η συνοδεία στις εκδηλώσεις από μπάντες με χάλκινα όργανα, που περιδιαβαίνουν στους δρόμους και ξεσηκώνουν ντόπιους και επισκέπτες με δυναμικούς ρυθμούς. Το ηχόχρωμα των χάλκινων, σε συνδυασμό με τους στίχους των σκοπικών τραγουδιών, δημιουργεί μια μοναδική καλλιτεχνική και κοινωνική εμπειρία. Παράλληλα με τους φανoύς, η Αποκριά στην Κοζάνη περιλαμβάνει παρελάσεις αρμάτων, καρναβαλικές εκδηλώσεις στην κεντρική πλατεία, παιδικές εορτές και πλήθος δραστηριοτήτων για όλες τις ηλικίες, καθιστώντας την μια γιορτή που συγκεντρώνει χιλιάδες λάτρεις της παράδοσης και του εορταστικού πνεύματος κάθε χρόνο.

Ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες της δημοτικής αρχής για την επόμενη τριετία και ποια έργα θεωρείτε κομβικά για την ανάπτυξη της Κοζάνης;

Οι βασικές προτεραιότητες της δημοτικής αρχής για την επόμενη τριετία επικεντρώνονται στην αναβάθμιση των υποδομών, στη βελτίωση της καθημερινότητας και στη δημιουργία ενός σύγχρονου, λειτουργικού αστικού περιβάλλοντος. Κομβικά έργα αφορούν το οδικό δίκτυο, τις αστικές αναπλάσεις, την ενίσχυση των πράσινων χώρων, την αναβάθμιση των δημοτικών υπηρεσιών και την προώθηση λύσεων βιώσιμης κινητικότητας. Παράλληλα, ο δήμος δίνει έμφαση στην ενίσχυση του πολιτισμού, της κοινωνικής πολιτικής και της τουριστικής ανάπτυξης.

Με δεδομένη τη μετάβαση της περιοχής στη μεταλιγνιτική εποχή, ποιες πρωτοβουλίες αναλαμβάνει ο δήμος για τη στήριξη της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας;

Η μετάβαση της περιοχής στη μεταλιγνιτική εποχή αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες. Ο δήμος αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη στήριξη της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας, προωθώντας νέες μορφές οικονομικής δραστηριότητας, επενδύσεις σε πράσινες τεχνολογίες και προγράμματα κατάρτισης. Η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και ερευνητικούς φορείς ενισχύει την καινοτομία και δημιουργεί προοπτικές για νέες θέσεις εργασίας.

Πώς αξιοποιούνται τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά και εθνικά χρηματοδοτικά εργαλεία για έργα υποδομής και κοινωνικής πολιτικής;

Τα ευρωπαϊκά και εθνικά χρηματοδοτικά εργαλεία αξιοποιούνται συστηματικά για έργα υποδομής, ενεργειακές αναβαθμίσεις, κοινωνικές δομές και πολιτιστικές δράσεις. Η Κοζάνη, ως περιοχή σε μετάβαση, έχει πρόσβαση σε σημαντικούς πόρους, οι οποίοι μπορούν να μεταμορφώσουν την πόλη και να στηρίξουν την κοινωνική συνοχή.

Πώς αντιμετωπίζετε τις προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης σε επίπεδο δημοτικών υποδομών και περιβαλλοντικής πολιτικής;

Η ενεργειακή μετάβαση απαιτεί προσαρμογές και σε επίπεδο δημοτικών υποδομών. Ο δήμος επενδύει στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος, στην προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στη βιώσιμη κινητικότητα, ενώ παράλληλα ενισχύει τις δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.