Η προσπάθεια της Κουμουνδούρου να παρουσιάσει την Ελλάδα ως «πρωταθλήτρια» πληθωρισμού στην ευρωζώνη, επικαλούμενη ποσοστό 2,9% πέφτει στο κενό, καθώς πρόκειται περί επιλεκτικής χρήσης στοιχείων που δεν αποτυπώνει την πραγματική εικόνα. Ακόμη πιο εξόφθαλμα ψευδής, λένε στελέχη της κυβέρνησης, ήταν η αναφορά περί «υψηλότερου πληθωρισμού στην ευρωζώνη».

Τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για το 2025 δείχνουν ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα δεν κατέχει την πρώτη θέση. Αντιθέτως, καταγράφει χαμηλότερο εναρμονισμένο πληθωρισμό από 12 χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και από 8 χώρες της ευρωζώνης. Η λίστα μεγαλώνει με τις αιτιάσεις του ΣΥΡΙΖΑ περί αποστολής στρατευμάτων στη Γάζα. «Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο και δεν πρόκειται να μπούμε στη διαδικασία να σχολιάσουμε επιχειρησιακά ζητήματα», αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη. Ας μην απορούν, λοιπόν, στην αντιπολίτευση για τα χαμηλά ποσοστά όταν η αναξιοπιστία έχει γίνει συνώνυμό της.

Αντιπολιτευτική υποκρισία για τον Αδωνη

Κροκοδείλια τα δάκρυα της αντιπολίτευσης για την επίθεση που δέχθηκε ο Αδωνις Γεωργιάδης, χθες, στο Γενικό Νοσοκομείο της Νίκαιας. Οι εκπρόσωποι των κομμάτων από δεξιά έως αριστερά ναι μεν δήλωναν ότι «καταδικάζουν τη βία», ωστόσο πρόσθεταν έναν αστερίσκο που εμμέσως δικαιολογούσε τους διαδηλωτές: Οτι ο Αδωνις με τις δηλώσεις του προκαλεί.

Η εξοργιστική αυτή στάση να δίνουν άλλοθι στους «αγανακτισμένους» υγειονομικούς του ΚΚΕ και του ΑΝΤΑΡΣΥΑ -όπως καταγγέλλει ο υπουργός Υγείας- δεν είναι τίποτα άλλο παρά ενθάρρυνση σε ακραίες συμπεριφορές. «Εγώ είμαι εκλεγμένος υπουργός, όχι τύραννος. Εκπροσωπώ τον ελληνικό λαό, όχι την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το ΚΚΕ. Πήρα 64.004 σταυρούς στη Β1 του Βορείου Τομέα Αθηνών, πολύ περισσότερους από όσους έλαβε η ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε όλη την Ελλάδα», αναφέρει ο Αδωνις Γεωργιάδης και απαντά ξεκάθαρα ότι ασφαλώς θα επισκεφθεί ξανά το νοσοκομείο, καθώς υπάρχουν και άλλα έργα που πρέπει να εγκαινιάσει.

Ο υπουργός Υγείας μίλησε για σπρωξίματα και επιθετική συμπεριφορά, αναφέροντας ακόμη και κίνδυνο κατά της ζωής του ενώ δέχθηκε ύβρεις και, όπως είπε, φτύσιμο από γιατρό. «Αν αυτά που λένε με έχουν θίξει, μπορώ να τους σπάσω στο ξύλο;», ανέφερε, απαντώντας σε όσους συνέδεσαν το κλίμα έντασης με προηγούμενες δηλώσεις του για υγειονομικούς.

Οσο για τις… ευαισθησίες της αντιπολίτευσης ότι προκάλεσε η εικόνα της Αστυνομίας κατά την επίσκεψη του Α. Γεωργιάδη στο νοσοκομείο, η απάντηση ήρθε από την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ. κυρία Δημογλίδου: «Κάποιοι απόρησαν με την παρουσία της Αστυνομίας γιατί προφανώς ήθελαν να δουν εικόνες να ανοίγουν το κεφάλι του υπουργού. Δεν ξέρω γιατί απόρησαν με την παρουσία της Αστυνομίας, βλέποντας αυτές τις εικόνες. Επιτίθενται στους αστυνομικούς, οι μισοί συνάδελφοι είναι τραυματισμένοι». Ηθελαν να επιτεθούν στον υπουργό και να μην του επιτρέψουν την είσοδο, για να ξεκινήσουν τα εγκαίνια. Η Αστυνομία βρίσκεται εκεί για να προστατέψει κάθε άνθρωπο, γιατί δεν ήταν μόνο ο υπουργός».