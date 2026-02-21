Το ψηφιακό βιβλίο με τον εύγλωττο τίτλο Έχω δικαιώματα και θέλω να τα ξέρω περιλαμβάνει σχετικές κωδικοποιημένες πληροφορίες, υπό τη μορφή ερωταποκρίσεων, έτσι ώστε «με ένα κλικ» και χωρίς κόστος, κάθε γυναίκα αλλά ιδίως εκείνη που είναι πιο ευάλωτη ή βιώνει κάθε είδους εκμετάλλευση ή κακοποίηση στο περιβάλλον της, μπορεί να βρει χρήσιμες απαντήσεις και οδηγίες για το πώς μπορεί και πρέπει να δράσει.

«Η έκδοση απευθύνεται σε γυναίκες κάθε ηλικίας και κοινωνικού υπόβαθρου και φιλοδοξεί να προσφέρει σαφή, αξιόπιστη και προσβάσιμη πληροφόρηση, ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να αναγνωρίζει, να διεκδικεί, να μην σωπαίνει και να υπερασπίζεται τα δικαιώματά της στην καθημερινή ζωή, στην εργασία, στην οικογένεια, στις σχέσεις και στην κοινωνία.Γιατί μια γυναίκα που γνωρίζει τα δικαιώματα της δεν χειραγωγείται εύκολα, δεν αποδέχεται την αδικία ως μοίρα και δεν συμβιβάζεται με λιγότερα από όσα της αναλογούν. Γιατί η ενημέρωση είναι το 1ο βήμα προς την ισότητα, τον σεβασμό και την πίστη στον ίδιο σου τον εαυτό!!» τόνισε η Πρόεδρος κυρία Μαρία Παπαμάρκου στην ειδική παρουσίαση που έγινε για την ανάρτηση του εντύπου στην ιστοσελίδα του Λ.τ.Ε.

«Αφορμή για το εγχείρημα ήταν η διαπίστωση της Επιτροπής που λειτουργεί στο πλαίσιο της Σύμβασης του ΟΗΕ για την Εξάλειψη κάθε Μορφής Διάκρισης κατά των Γυναικών που ανέδειξε ότι, παρ’ όλες τις προόδους που έχει κάνει η χώρα μας, οι γυναίκες – κυρίως κάποιες γυναίκες στην ύπαιθρο, γυναίκες μειονοτικών ομάδων, γυναίκες με αναπηρία, αλλά εν γένει γυναίκες ευάλωτων ομάδων, φανερώνουν ένα είδος νομικού αναλφαβητισμού. Με δυο λόγια, ο νόμος τους παρέχει δικαιώματα, αλλά αυτά τα δικαιώματα δεν τα γνωρίζουν και δεν τα διεκδικούν» ανέφερε στην ομιλία της η Γενική Γραμματεύς του Λυκείου – δημοσιογράφος κυρία Κατερίνα Δασκαλάκη.

Οι νομικές απαντήσεις που δίνει ο ψηφιακός οδηγός βασίστηκαν σε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο το οποίο συνέταξε και επιμελήθηκε η Γενική Γραμματεύς του Λυκείου κ. Κατερίνα Δασκαλάκη σε στενή συνεργασία με την ομότιμη καθηγήτρια του Συνταγματικού Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, επίσης μέλος του ΛτΕ, κυρία Ελισάβετ Μπέσιλα, η οποία μιλώντας ανέπτυξε και τις πολλές και πολύπλοκες νομικές πτυχές του κειμένου. Πρώτος στόχος του εγχειρήματος υπήρξε η ενημέρωση των 15.000 μελών του Λυκείου που δραστηριοποιούνται στα 56 Παραρτήματά του σε όλη την Ελλάδα, ώστε και αυτά με τη σειρά τους να συμβάλουν στην ενημέρωση των γυναικών στις τοπικές κοινωνίες.

Στην παρουσίαση, που έγινε στις αίθουσες του Λυκείου των Ελληνίδων, επί της οδού Δημοκρίτου 14, την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026, για τα Μ.Μ.Ε, τους κοινωνικούς εταίρους, τις γυναικείες οργανώσεις και τα μέλη του σωματείου, μεταξύ άλλων παραβρέθηκαν οι κυρίες:

Ζέφη Δημαδάμα, τέως γενική γραμματέας ισότητας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και λέκτορας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Μαρία Δαμανάκη, τέως αρχηγός κόμματος, πρόεδρος του δικτύου για το θαλάσσιο περιβάλλον

Κατερίνα Πατσογιάννη, γενική γραμματέας ισότητας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Παναγιώτα Μητροκώστα, αντιπεριφερειάρχις Ηπείρου και πρόεδρος ΠΕΠΙΣ των φύλων

Μαρία Στρατηγάκη, αντιδήμαρχος Αθηναίων, πρώην γραμματέας ισότητας

Ράνια Οικονόμου πρόεδρος της επιτροπής ισότητας – αντιδήμαρχος Νέας Σμύρνης,

και εκπροσωπήθηκαν με μέλη των Δ.Σ. τους το Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων,

η Ελληνική Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Lobby Γυναικών,

η Ένωση Γυναικών Ελλάδος,

ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος Ιδρυτικός Αθηνών και η ΧΕΝ.