Ο Μπραντ Πιτ και ένα συνεργείο σχεδόν 300 ατόμων έχουν καταλάβει το νησί από το πρωΐ της Πέμπτης και ο λόγος φυσικά είναι τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Χολιγουντιανού σταρ με τίτλο «The Riders». Η Υδρα θα ζει και θα αναπνέει τις επόμενες δύο εβδομάδες γι’ αυτό το μεγάλο κινηματογραφικό γεγονός, καθώς το λιμάνι και τα σοκάκια της έχουν διαμορφωθεί κατάλληλα για να φιλοξενήσουν τα γυρίσματα υπό τις οδηγίες του βραβευμένου σκηνοθέτη Εντουαρντ Μπέργκερ (Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο, Κονκλάβιο κ.ά.).

Ο δε Μπραντ Πιτ κατέφτασε στο νησί το πρωΐ της Πέμπτης με καταμαράν και φιλοξενείται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε βίλα εφοπλιστή αντί σε θαλαμηγό, όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί, καθώς δεν το επιτρέπουν οι κακές καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν αυτές τις ημέρες. Μαζί του οι συμπρωταγωνιστές του, Τζούλιαν Νίκολσον και Καμίλ Κοτάν, οι οποίοι κατέφτασαν από την Ιρλανδία όπου προηγήθηκαν γυρίσματα της ταινίας. Σύμφωνα με τη σύνοψη, ο Μπραντ Πιτ υποδύεται τον Φρεντ Σκάλι ο οποίος αγοράζει μια φάρμα στην Ιρλανδία για να μετεγκατασταθεί με την οικογένειά του από την Αυστραλία. Ομως όταν πηγαίνει στο αεροδρόμιο για να παραλάβει τη σύζυγό του και την 7χρονη κόρη του, τον περιμένει μια τεράστια έκπληξη, καθώς η γυναίκα του απουσιάζει και τα ίχνη της έχουν χαθεί.

Το «ορμητήριο» της παραγωγής είναι το παλιό ξενοδοχείο Hydrousa, ενώ πλήθος ντόπιων αναμένεται να εμφανισθεί στην ταινία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν μέρα και νύχτα, ενώ σκηνές θα γυρισθούν στο γνωστό ζαχαροπλαστείο «Τσαγκάρης» όπως και στην παλιά ταβέρνα Lulu. Ολοι οι χώροι έχουν διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να παραπέμπουν στη δεκαετία του ’70 όπου και εξελίσσεται η δράση. Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Αυστραλού συγγραφέα Τιμ Γουίντον (1994) το οποίο είχε κερδίσει μια θέση στη shortlist του βραβείου Booker το 1995.

Σημειώστε ότι ο Μπραντ Πιτ αναμένεται και στην Αθήνα για τα γυρίσματα της ταινίας, καθώς αυτά δεν περιορίζονται στην Υδρα. Ο Χολιγουντιανός σταρ ολοκλήρωσε πριν από λίγες εβδομάδες τα γυρίσματα της ταινίας «Οι περιπέτειες του Κλιφ Μπουθ» σε σκηνοθεσία Ντέιβιντ Φίντσερ και σενάριο του Κουέντιν Ταραντίνο. Ο δημοφιλής σταρ υποδύεται τον ομώνυμο χαρακτήρα που γνωρίσαμε στην τελευταία ταινία του Ταραντίνο, «Κάποτε στο… Χόλιγουντ» και ο προϋπολογισμός του φιλμ φτάνει τα 200 εκατ. δολάρια. Θα κάνει πρεμιέρα αργότερα φέτος σε περιορισμένο κύκλο αιθουσών και στο Netflix. Παράλληλα, πριν από λίγες ημέρες έγινε γνωστό ότι η τελευταία μεγάλη επιτυχία του Μπραντ Πιτ, το «F1: Η ταινία», που διεκδικεί τέσσερα βραβεία Οσκαρ, θα έχει και συνέχεια στη μεγάλη οθόνη.

Από την Ελλάδα στην παγκόσμια οθόνη

-Τον περσινό Σεπτέμβριο έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Τορόντο η νέα ταινία του Ρομέν Γαβράς, «Sacrifice», μέρος των γυρισμάτων της οποίας έγιναν το Νοέμβριο του 2024 στη χώρα μας και πιο συγκεκριμένα στη Σαντορίνη, στη Δράμα και την Αθήνα. Πρωταγωνιστούν οι Ανια Τέιλορ – Τζόι, Κρις Εβανς, Σάλμα Χάγιεκ, Βενσάν Κασέλ, Τζον Μάλκοβιτς, Charlie xcx κ.ά.

-Το καλοκαίρι του 2024 ήταν η σειρά του Νίκολας Κέιτζ και της FKA Twigs να επισκεφθούν τη χώρα μας για επαγγελματικούς λόγους καθώς πρωταγωνιστούσαν στα γυρίσματα της ταινίας «Ο γιος του ξυλουργού» σε σκηνοθεσία Λόφτι Νέιθαν. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στην Κρήτη και στα Μέγαρα όπου όμως ο δημοφιλής ηθοποιός δέχθηκε «επίθεση» από μέλισσες σε μια σπηλιά που γίνονταν γυρίσματα με αποτέλεσμα αυτά να διακοπούν και να αναζητηθεί άλλος χώρος για να συνεχισθεί η παραγωγή. Η ταινία έκανε πρεμιέρα τον περσινό Νοέμβριο στις ΗΠΑ.

-Η «Στοιχειωμένη καρδιά» του Ισπανού Φερνάντο Τρουέμπα έκανε πρεμιέρα στις αίθουσες τον Αύγουστο του 2024 και ήταν εξ ολοκλήρου γυρισμένη, στα τέλη του 2022, στο νότιο Πήλιο και πιο συγκεκριμένα στο Τρίκερι. Πρωταγωνιστής ήταν ο Ματ Ντίλον, ενώ τη μουσική υπέγραψε ο Zμπίγκνιεφ Πράιζνερ.

-Το Νοέμβριο του 2024 ο Ρέιφ Φάινς και η Zιλιέτ Μπινός ήταν επίσημοι προσκεκλημένοι του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για την πρεμιέρα της ταινίας τους, «Η επιστροφή» που αφορούσε στην επιστροφή του Οδυσσέα στην Ιθάκη μετά από 20 χρόνια απουσίας του στον πόλεμο της Τροίας και τις θάλασσες της ανατολικής Μεσογείου.

Τα γυρίσματα της ταινίας του Ουμπέρτο Παζολίνι πραγματοποιήθηκαν την άνοιξη του 2023 στην Κέρκυρα και την Κυλλήνη και παρά την καλή προσπάθεια, η ταινία δεν κατάφερε να κερδίσει τη μάχη του box office.

-Τον Οκτώβριο του 2023 μια ντίβα του σινεμά υποδύθηκε την ντίβα της όπερας Μαρία Κάλλας. Μιλάμε ασφαλώς για την Αντζελίνα Τζολί που κατέφτασε στον Πύργο και το Κατάκολο για να γυρίσει σκηνές της ταινίας «Maria» του Πάμπλο Λαραίν. Στο Κατάκολο μάλιστα είχε μεταφερθεί για τα γυρίσματα και η θρυλική «Χριστίνα» του Αριστοτελη Ωνάση, πάνω στην οποία η Μαρία Κάλλας είχε περάσει αξέχαστες στιγμές. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας το 2024 αποσπώντας πολύ καλές κριτικές.

ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ

Κίλιαν Μερφ και Ντάνιελ Κρεγκ στην Κέρκυρα

Τον ερχόμενο μήνα, τον Μάρτιο, το επίκεντρο του ενδιαφέροντος θα μεταφερθεί στην Κέρκυρα και την Αθήνα όπου αναμένεται να ξεκινήσουν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του βραβευμένου με Οσκαρ Ντάμιεν Σαζέλ. Πρωταγωνιστές του είναι οι Κίλιαν Μέρφι, Ντάνιελ Κρεγκ και Μισέλ Ουίλιαμς και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα γυρίσματα, που θα διαρκέσουν δύο μήνες, θα πραγματοποιηθούν μέσα στις ιστορικές φυλακές της Κέρκυρας.

Όλοι θυμόμαστε τον περσινό Μάρτιο όπου στην Πύλο και την ευρύτερη περιοχή είχε καταφτάσει ο σπουδαίος Κρίστοφερ Νόλαν για να κάνει γυρίσματα για την «Οδύσσεια». Ο Ματ Ντέιμον, ο Τομ Χόλαντ και άλλοι γνωστοί πρωταγωνιστές, μαζί με 300 περίπου ντόπιους, εργάστηκαν εντατικά για κάνουν πραγματικότητα το όραμα του βραβευμένου σκηνοθέτη. Η ταινία έχει δυσθεώρητο προϋπολογισμό στα 250 εκατ. δολάρια και θα κάνει πρεμιέρα στις 17 Ιουλίου.

Παρέλαση αστέρων σε Εύβοια, Θεσσαλονίκη, Σπέτσες και Πόρτο Χέλι

Δύο χρόνια νωρίτερα, το καλοκαίρι του 2021, ο Ντάνιελ Κρεγκ, ο Εντουαρντ Νόρτον, η Κέιτ Χάντσον και άλλοι σταρ έβαλαν το Πόρτο Χέλι και τις Σπέτσες στον κινηματογραφικό χάρτη κάνοντας γυρίσματα για την ταινία «Glass Onion: Στα μαχαίρια» του Ράιαν Τζόνσον. Μεγάλο μέρος των γυρισμάτων έγινε στη Villa 20 του υπερπολυτελούς Amanzoe στο Πόρτο Χέλι, ενώ εκεί διέμεναν οι συντελεστές της ταινίας με τις οικογένειές τους για όσο καιρό διήρκεσαν τα γυρίσματα.

Την Αθήνα επέλεξε τον Αύγουστο του 2021 ο σπουδαίος Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ για τα γυρίσματα της ταινίας του «Εγκλήματα του μέλλοντος». Αν και αυτά συνέπεσαν με τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Βόρεια Εύβοια, ο Καναδός σκηνοθέτης κατάφερε να ολοκληρώσει εξ ολοκλήρου την ταινία του στη χώρα μας παρέα με τους πρωταγωνιστές του, Βίγκο Μόρτενσεν, Κρίστεν Στιούαρτ και Λεά Σεντού. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Καννών το 2022.

Ασφαλώς δεν ξεχνάμε τα γυρίσματα του «Τριγώνου της θλίψης» του Ρούμπεν Εστλουντ που κατά ένα μεγάλο μέρος πραγματοποιήθηκαν τον Οκτώβριο του 2020 στη Χιλιαδού της Εύβοιας. Η ταινία κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών το 2022 και η πανελλήνια πρεμιέρα της έγινε σε ειδική προβολή στη Χιλιαδού. Και εδώ χρησιμοποιήθηκε στα γυρίσματα η «Χριστίνα» του Αριστοτέλη Ωνάση.

Τέλος, τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα έχουν προτιμήσει για γυρίσματα ταινίες όπως «Το συνδικάτο» (2022) με τον Αντόνιο Μπαντέρας, «Αποστολή στην Ελλάδα» (2023) με τον Ααρον Εκχαρτ, «Μολυβένιος στρατιώτης» (2025) με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο και τον Τζέιμι Φοξ, «Οι αναλώσιμοι 4» (2023) με τους Τζέισον Στέιθαμ, 50 Cent, Μέγκαν Φοξ κ.ά.