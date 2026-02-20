Όλα τα κανάλια έχουν στείλει κάμερες, που προσπαθούν να εξασφαλίσουν πλάνα του σταρ! Ωστόσο, το πρωί της Παρασκευής, κατά τη διάρκεια του Πρωινού, υπήρξε ένα απίθανο περιστατικό.

Ο δημοσιογράφος Θάνος Βάγιος, ενώ περπατούσε στο λιμάνι της Ύδρας κάτω από το σημείο που πραγματοποιούνταν τα γυρίσματα της ταινίας, είδε τον Μπραντ Πιτ στην ταράτσα ενός οικήματος. Όταν είδε μάλιστα την κάμερα, άρχισε να χαιρετά.

Στην Ύδρα ο Μπραντ Πιτ για το «The Riders»

Ο σταρ του Χόλιγουντ αφίχθη συνοδευόμενος από την ομάδα παραγωγής, με πλοίο, μία ημέρα νωρίτερα από το αρχικό σχέδιο, πιθανώς λόγω της κακοκαιρίας που αναμενόταν στην περιοχή. Η άφιξη του Πιτ δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς γρήγορα εθεάθη κοντά στο λιμάνι, στην περιοχή γύρω από το γήπεδο της Υδρας, προσελκύοντας την περιέργεια κατοίκων και επισκεπτών. Η παραγωγή της νέας ταινίας «The Riders» -ενός θρίλερ βασισμένου στο ομώνυμο βιβλίο- έχει ήδη ξεκινήσει να μεταμορφώνει το νησί σε ένα μεγάλο κινηματογραφικό σετ, με συνεργεία να έχουν στήσει σκηνικά και φυσικά πλατό στα στενά δρομάκια και το λιμάνι.

Ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων της παραγωγής που βρίσκονται στην Υδρα, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, φτάνει περίπου τους 300 τεχνικούς, ηθοποιούς και ντόπιους κομπάρσους. Η ενδυματολογική προετοιμασία αναμένεται σήμερα και τα γυρίσματα αρχίζουν άμεσα. Τα σχέδια φιλοξενίας του Μπραντ Πιτ στην Υδρα αν και αρχικά περιλάμβαναν διαμονή σε σκάφος γνωστού εφοπλιστή, τελικά λόγω πιθανών απαγορευτικών απόπλου, βρέθηκε η εναλλακτική λύση μιας ιδιωτικής βίλας στο νησί.

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες είναι ότι στην παραγωγή συμμετέχει και ο Ελληνας σωσίας του Μπραντ Πιτ, Αρης Κόντος. Ο Κόντος ήδη ταξίδεψε στο νησί και, όπως αποκάλυψε στην εκπομπή «Πρωινό», αποτελεί μέλος του καστ με ρόλο ντουμπλέρ σε ορισμένες σκηνές. Σε ερώτηση για το πώς είναι ο διάσημος ηθοποιός από κοντά, ο Αρης Κόντος είπε χαρακτηριστικά: «Είναι ένας κανονικός άνθρωπος ο Μπραντ, παιδιά». «Με έχει προσλάβει αμερικανική παραγωγή για να κάνω το stand in. Θα παίξω και σε επικίνδυνες σκηνές και σε κανονικές. Σήμερα γίνεται το fitting. Θα είναι δύο βδομάδες στην Υδρα και δύο βδομάδες στην Αθήνα. Ημουν μαζί με τον Μπραντ Πιτ με το καταμαράν. Γινόταν ένας χαμός, δεν μιλήσαμε. Εχω ρίξει μια ματιά στο σενάριο και είναι αρκετές οι σκηνές που έχω, είναι σκηνές κίνησης. Με μπερδεύουν αρκετά με το Μπραντ Πιτ, αλλά δεν έχουμε μεγάλη ομοιότητα, δεν καταλαβαίνω γιατί», τόνισε χθες Πέμπτη στην εκπομπή του ΑΝΤ1.

