«Πρέπει να ξέρουμε πώς να ζητάμε συγγνώμη και πρέπει επίσης να ξέρουμε πώς να δεχόμαστε συγχώρεση», είπε η υπηρεσιακή πρόεδρος στο προεδρικό μέγαρο, κρίνοντας πως «ανοίγουμε νέους δρόμους για την πολιτική στη Βενεζουέλα».

Ποιοι δεν καλύπτονται από την αμνηστία στη Βενεζουέλα

Το νέο νομοσχέδιο για την αμνηστία αφήνει εκτός κάλυψης πρόσωπα που «υποκίνησαν» ή συμμετείχαν σε ένοπλες ενέργειες εναντίον της χώρας. Με βάση αυτή τη διάταξη, ορισμένα μέλη της αντιπολίτευσης, όπως η επικεφαλής και νομπελίστρια ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ενδέχεται να μην επωφεληθούν από την αμνηστία, καθώς είχε υποστηρίξει την αμερικανική στρατιωτική επίθεση της 3ης Ιανουαρίου.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 9 ορίζει ότι εξαιρούνται όσοι «προώθησαν, υποκίνησαν, αξίωσαν, ενεθάρρυναν, χρηματοδότησαν ή συμμετείχαν σε ένοπλες ή βίαιες ενέργειες κατά του λαού, της εθνικής κυριαρχίας ή της εδαφικής ακεραιότητας της Βενεζουέλας» από κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς στο εξωτερικό.

Τέλος στην απεργία πείνας των συγγενών κρατουμένων

Η έγκριση του νόμου οδήγησε στον τερματισμό της απεργίας πείνας που είχαν ξεκινήσει συγγενείς πολιτικών κρατουμένων στο κέντρο κράτησης Zona 7 στο Καράκας. Δέκα γυναίκες είχαν κατασκηνώσει έξω από τη φυλακή από το Σάββατο, απαιτώντας την απελευθέρωση των δικών τους.

Καθώς εμφανίστηκαν προβλήματα υγείας, εννέα από αυτές διέκοψαν την απεργία το βράδυ της Τετάρτης. Η δέκατη συνέχισε έως χθες Πέμπτη, ολοκληρώνοντας τελικά «136 ώρες», δηλαδή πάνω από πέντε ημέρες διαμαρτυρίας.