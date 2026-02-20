Σύμφωνα με πλάνα που δημοσίευσε το rhodes.rodos, οι έξι ναύτες του πληρώματος διασώθηκαν με επιτυχία από το ημιβυθισμένο σκάφος και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο, όπου υποβλήθηκαν σε προληπτικές ιατρικές εξετάσεις χωρίς να τραυματιστεί κανείς.
Το Sea Star Tilos είχε διακόψει προσωρινά τα δρομολόγιά του μεταξύ Φετιγιέ και Ρόδου το 2025 για συντήρηση και πρόσφατα είχε μεταφερθεί στη Γιάλοβα για εκτεταμένες εργασίες επισκευής και ανακαίνισης ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου.
Σύμφωνα με στοιχεία της ναυτιλιακής πλατφόρμας Vessel Tracker, κατά τον τελευταίο τεχνικό έλεγχο το πλοίο είχε καταγραφεί με 18 ελλείψεις, οι οποίες περιλάμβαναν προβλήματα στην αντλία έρματος, τα συστήματα ηλεκτροδότησης και πυρασφάλειας, γεγονός που ίσως συνέβαλε στο ατύχημα.
