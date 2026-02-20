Όπως αναφέρεται, οι ΗΠΑ «αντιτίθενται έντονα σε οποιαδήποτε αλλαγή της οδηγίας που θα περιορίσει την ικανότητα της αμερικανικής βιομηχανίας να υποστηρίζει ή να συμμετέχει με άλλο τρόπο στις προμήθειες εθνικής άμυνας των κρατών μελών της ΕΕ». Το Πεντάγωνο τόνισε επίσης ότι «οι προστατευτικές και αποκλειστικές πολιτικές που απομακρύνουν με βίαιο τρόπο τις αμερικανικές εταιρείες από την αγορά — ενώ οι μεγαλύτερες αμυντικές εταιρείες της Ευρώπης συνεχίζουν να επωφελούνται σε μεγάλο βαθμό από την πρόσβαση στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών — είναι λανθασμένη τακτική».

Το Politico σημειώνει ότι η στάση της κυβέρνησης Τραμπ είναι παράδοξη, καθώς ενώ ζητά από τις ευρωπαϊκές χώρες να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο της άμυνάς τους, δεν θέλει να γίνει αυτό εις βάρος των αμερικανικών εταιρειών. Προηγούμενες δηλώσεις αμερικανών αξιωματούχων, όπως του Κρίστοφερ Λάνταου, επικρίνουν τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που προτιμούν τις δικές τους βιομηχανίες όπλων αντί για τις αμερικανικές.

Η αμερικανική προειδοποίηση περιπλέκει τις προσπάθειες της ΕΕ να προωθήσει τα ευρωπαϊκά προϊόντα και θα ελέγξει κατά πόσο οι χώρες της Ευρώπης είναι αποφασισμένες να γίνουν πιο ανεξάρτητες από τις ΗΠΑ, οι οποίες θεωρούνται πλέον αναξιόπιστος εταίρος. Το 2026 η Κομισιόν αναμένεται να παρουσιάσει επικαιροποίηση της οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις του 2009, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «αγοράστε ευρωπαϊκά», χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν θα υπάρχουν δεσμευτικές ρήτρες υπέρ των ευρωπαϊκών εταιρειών.

Το Πεντάγωνο προειδοποίησε ότι η ένταξη μιας ισχυρής ρήτρας «αγοράστε ευρωπαϊκά» θα μπορούσε να οδηγήσει σε αντίποινα από τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου «του επανελέγχου όλων των υφιστάμενων γενικών απαλλαγών και εξαιρέσεων από τους νόμους «Buy American» που προβλέπονται ή έχουν θεσπιστεί σε σχέση με τις Αμοιβαίες Συμφωνίες Αμυντικών Προμηθειών». Περίπου 19 από τα 27 κράτη-μέλη έχουν υπογράψει τέτοιες συμφωνίες, οι οποίες επιτρέπουν σε ευρωπαϊκές εταιρείες να ανταγωνίζονται για συμβάσεις του Πενταγώνου.

Σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, η εισαγωγή ρήτρας «αγοράστε Ευρωπαϊκά» θα «περιορίσει την ελευθερία των πρωτευουσών, θα αποδυναμώσει το ΝΑΤΟ και θα θέσει σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων ικανότητας της συμμαχίας». Η αμερικανική κυβέρνηση τονίζει ότι η ένταξη αυτής της ρήτρας στην οδηγία θα αποτελέσει «σημείο καμπής όσον αφορά τον αντίκτυπο στην κυριαρχία και τους εθνικούς προϋπολογισμούς των επιμέρους κρατών μελών».