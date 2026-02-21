Το πρωί του Σαββάτου (21/02), λίγο πριν τις 08:00, ενεργοποιήθηκε και το σύστημα 112 στη Λήμνο, με μήνυμα προς τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

Στην Μύρινα, ένας χείμαρρος υπερχείλισε, μετατρέποντας δρόμους σε μικρά ποτάμια, ενώ πλημμύρισαν και η πλατεία Ελ. Βενιζέλου και οι χώροι των ΚΤΕΛ.

Βίντεο που δημοσίευσε το limnosreport.gr δείχνει το νερό να έχει ανέβει σε επικίνδυνα επίπεδα, παρασύροντας φερτά υλικά και δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για οδηγούς και πεζούς.

Το ίδιο μέσο ενημέρωσης αναφέρει ότι οι έντονες βροχοπτώσεις δημιούργησαν προβλήματα και σε άλλες περιοχές της πόλης, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία.

Κάτοικοι και επαγγελματίες κάνουν λόγο για εικόνες που θύμιζαν «ποτάμι», ενώ συνεργεία του δήμου εργάζονται από νωρίς για την άντληση υδάτων και τον καθαρισμό των δρόμων.

Οι ζημιές που προκλήθηκαν είναι εκτεταμένες. «Oι τόνοι του νερού που έχουν πέσει είναι διπλάσιοι από την ισχυρή κακοκαιρία του 2024», τόνισε η δήμαρχος της Λήμνου μιλώντας στο Mega