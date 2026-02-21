Η απολογία του 38χρονου Βούλγαρου στον ανακριτή Λαμίας κράτησε περίπου τρεις ώρες. Ο ίδιος υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι το θύμα ήταν εκείνο που τον προσκάλεσε να συνοδεύσουν μαζί τον αρχιφύλακα:

Ισχυρίστηκε πως τον «χρησιμοποίησε», αφού σύμφωνα με τον ίδιο, «η επίσκεψη στον αρχιφύλακα πρέπει να γίνεται από δύο κρατούμενους». Επιβεβαίωσε ότι στο μικρό «τυφλό» δωμάτιο, χωρίς κάμερες, υπήρχαν τρία άτομα: το θύμα, ο ίδιος και ο αρχιφύλακας.

Ο χώρος της δολοφονίας περιγράφεται ως «τυφλό σημείο», χωρίς κάλυψη από κάμερες ασφαλείας, και η πρόσκληση του θύματος σε συγκεκριμένο γραφείο, εκτός οπτικού πεδίου, δημιουργεί αμφιβολίες για τις συνθήκες της συνάντησης.

Από τις κάμερες ασφαλείας φαίνεται ότι ο ισοβίτης βγήκε από το κελί φορώντας μόνο σορτσάκι και μπλούζα, χωρίς να φαίνεται οπλισμένος, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Επιπλέον, η βαλλιστική εξέταση έδειξε ότι στο όπλο δεν βρέθηκαν αποτυπώματα ή γενετικό υλικό του 38χρονου, γεγονός που, σε συνδυασμό με μαρτυρίες για παρουσία και άλλου ατόμου στον χώρο, οδήγησε τις Αρχές να διερευνήσουν την πιθανή εμπλοκή τέταρτου προσώπου.

Βίντεο πριν τη δολοφονία

Η κάμερα της φυλακής κατέγραψε τις κινήσεις των εμπλεκόμενων πριν και μετά το έγκλημα. Τα πλάνα που δημοσίευσε το Mega δείχνουν τον αρχιφύλακα και τον βούλγαρο δράστη να περπατούν μαζί στους διαδρόμους πριν από τη δολοφονία.





Προστριβές και εκδοχές του αρχιφύλακα

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι υπήρχαν συχνές εντάσεις μεταξύ του αρχιφύλακα και του θύματος. Κεντρικό ερώτημα παραμένει ποιος οργανωσε τη συνάντηση στο πρώην αρχιφυλακείο.

Ο αρχιφύλακας ισχυρίζεται ότι η συνάντηση ζητήθηκε από τους κρατούμενους, ενώ μάρτυρας υποστηρίζει ότι ακούστηκε πως την πρότεινε ο ίδιος. Για την υπόθεση έχουν ήδη καταθέσει σωφρονιστικοί υπάλληλοι και κρατούμενοι που γνώριζαν τους εμπλεκόμενους.

Ο αρχιφύλακας περιέγραψε δύο εκδοχές. Στην πρώτη ανέφερε ότι είδε τον δράστη να πυροβολεί δύο φορές. Στη δεύτερη το αρνήθηκε, διατηρώντας όμως τη θέση ότι το έγκλημα συνέβη μπροστά του.