Στην έρευνα που διεξήγαγε στον Βλαχιώτη Λακωνίας, η δημοσιογράφος αναδεικνύει ένα δύσκολο γρίφο, όπου τα προσωπικά αντικείμενα του επιχειρηματία υποδεικνύουν μια βίαιη νύχτα, ενώ οι δικοί του από τη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ ζητούν δικαιοσύνη.

«Είδα τα γυαλιά του πεταμένα στην αυλή»

Η ανησυχία για την εξαφάνιση ξεκίνησε την επόμενη μέρα, όταν ο ανιψιός του, άνθρωπος εμπιστοσύνης του, πήγε να τον βρει στο σπίτι. Η περιγραφή του στην κάμερα του «Τούνελ» προκαλεί ρίγος:

«Ανοίγω την πόρτα της αυλής, κάνω δύο-τρία βήματα και βλέπω τα γυαλιά του πεταμένα κάτω. Παραλίγο να τα πατήσω. Τα σήκωσα και τα άφησα στο τραπεζάκι. Πάνω στο τραπέζι είδα και το ασύρματο σταθερό τηλέφωνο και άρχισα να ανησυχώ. Χτυπάω την πόρτα, ανοίγω και μπαίνω μέσα. Κοίταξα στην κρεβατοκάμαρα αλλά δεν ήταν. Πήγα στο άλλο δωμάτιο από κάτω, φώναξα “θείε… θείε”, τίποτα, καμία απάντηση».





Η Νικολούλη τόνισε ότι ο Γρεβενίτης δεν αποχωριζόταν ποτέ τα γυαλιά του, καθώς η όρασή του χωρίς αυτά ήταν πολύ περιορισμένη. Ο ανιψιός σχολίασε:

«Δεν είδα τίποτα περίεργο μέσα στο σπίτι, όλα ήταν στη θέση τους. Δεν είχαν πειράξει τίποτα, ούτε τα ρούχα του… Μέχρι και στην εκκλησία που απέχει 100 μέτρα από το σπίτι του και ήταν ψάλτης, πήγαινε με το αυτοκίνητο».

Ένα από τα πιο σκοτεινά στοιχεία της υπόθεσης ήταν η ανακάλυψη μιας από τις δύο συσκευές του αγνοούμενου σε χωράφι στην Αγία Κυριακή, δύο εβδομάδες μετά την εξαφάνιση. Η δημοσιογράφος επισκέφθηκε το σημείο με τον ανιψιό, ο οποίος υπέδειξε το σημείο:

«Εδώ το βρήκαν. Δύο άνθρωποι που περπατούσαν τυχαία βρήκαν τη συσκευή και την πήγαν στην αστυνομία… Είναι περίεργο το πώς βρέθηκε η συσκευή του εδώ. Τον έφεραν στο χωράφι εκείνο το βράδυ που εξαφανίστηκε; Σκέφτομαι το χειρότερο γιατί μου φαίνεται απίθανο να έρθει βράδυ εδώ. Λέω βράδυ γιατί περίπου στις οκτώ τον είχαν δει με τον διαχειριστή στο σπίτι του, άρα όλα έγιναν μετά».





Η μαρτυρία του επιστάτη

Το «Τούνελ» μίλησε και με τον επιστάτη των κτημάτων, τον τελευταίο που είδε τον Γρεβενίτη ζωντανό. Η κατάθεσή του περιγράφει μια ήρεμη συνάντηση, αφήνοντας όμως αναπάντητα ερωτήματα:

«Τον είδα το απόγευμα. Καθίσαμε περίπου μισή ώρα με σαράντα λεπτά. Ήταν ακόμη μέρα όταν πήγα και του είχα πάρει κι έναν καφέ. Πρέπει να ήταν γύρω στις επτά και έφυγα λίγο πριν από τις οκτώ… Μου φάνηκε απολύτως φυσιολογικός. Στο σπίτι δεν είδα κάποιον άλλον. Καθίσαμε έξω, οπότε δεν μπορώ να ξέρω με βέβαιότητα αν υπήρχε κάποιος μέσα».

«Τον εξαφάνισαν για την περιουσία»

Η Νικολούλη επικοινώνησε με τις ΗΠΑ, όπου ζουν οι γιοι του επιχειρηματία. Ο Τζον μίλησε ανοιχτά για τις υποψίες του:

«Δεν ξέρω τι έχει συμβεί στον πατέρα μου… Αν ήξερα θα ήμουν πιο ήσυχος. Κάτι παράξενο έχει συμβεί, κάτι λάθος… Με όλα αυτά που έχουν συμβεί και είμαι σε θέση να γνωρίζω, υπάρχει κακία σε αυτή την υπόθεση. Ελπίζω με τη βοήθεια σας να καταφέρουμε να βρούμε κάποιον που θα βγει μπροστά και θα μιλήσει. Κάποιος έκανε κακό στον πατέρα μας».





Ο Τζον αποκάλυψε και τις οικογενειακές διαμάχες: «Με τον αδελφό του είχαν δικαστικές διαμάχες για πάνω από 15-20 χρόνια. Από όσα ξέρω, υπήρχε μία πλαστογραφημένη διαθήκη από τη μεριά του θείου μου και αυτό αποδείχτηκε. Τελικά, ο πατέρας μου πήρε τον έλεγχο της περιουσίας».

Η εκπομπή αναδεικνύει επίσης βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα κοντινού φούρνου, που φαίνεται να έχει καταγράψει κινήσεις οχημάτων τη μοιραία νύχτα. Παράλληλα, οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται με έλεγχο DNA σε σεντόνια και προσωπικά αντικείμενα από το σπίτι.





Όπως τόνισε η Αγγελική Νικολούλη, σε μια κλειστή κοινωνία είναι αδιανόητο να «ανοίγει η γη και να καταπίνει» έναν άνθρωπο όπως ο Γρεβενίτης χωρίς κανείς να παρατηρήσει το παραμικρό.