Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει την επίσημη επικύρωση της συμφωνίας, ώστε τα ιστορικά τεκμήρια να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η ολοκλήρωση της διαδικασίας αναμένεται να χρειαστεί αρκετές εβδομάδες, καθώς πρέπει να ρυθμιστούν νομικές λεπτομέρειες και τα αιτήματα και των δύο πλευρών.

Η διαδικασία απόκτησης των φωτογραφιών ξεκινά καθώς τα ντοκουμέντα κρίθηκαν αυθεντικά έπειτα από μακροσκοπικό έλεγχο.

Η ανακοίνωση του ΥΠΠΟ για τα ντοκουμέντα της Καισαριανής

«Στο Δημαρχείο του Έβεργκεμ, η αντιπροσωπεία του Υπουργείου Πολιτισμού συναντήθηκε με τον συλλέκτη Τιμ Ντε Κράνε. Η αντιπροσωπεία εξέτασε το σύνολο της συλλογής Χόιερ, η οποία αποτελείται από 262 φωτογραφίες, τραβηγμένες στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της θητείας του, το 1943-1944, καθώς και κάποια έντυπα που ο ίδιος είχε περιλάβει σε αυτή. Η μακροσκοπική εξέταση, από έμπειρα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του υλικού. Υπεγράφη προσύμφωνο μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του συλλέκτη και η συλλογή αποσύρθηκε από τον διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών».

«Είμαι χαρούμενος» δήλωσε ο Βέλγος συλλέκτης

Από την πλευρά του, ο Βέλγος συλλέκτης, ο οποίος, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ζήτησε η συνάντηση να γίνει στο γραφείο του ώστε να μη δημοσιοποιηθούν προσωπικά στοιχεία, δήλωσε ικανοποιημένος και ανακουφισμένος.

«Είμαι χαρούμενος που οι διαδικασίες ολοκληρώθηκαν. Καταλήξαμε σε συμφωνία και δεν επιθυμώ να προβώ σε περαιτέρω δηλώσεις μέχρι την οριστική διευθέτηση του θέματος» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δημοπράτηση στο eBay

Οι φωτογραφίες που δείχνουν την εκτέλεση των 200 Ελλήνων αντιστασιακών στην Καισαριανή είχαν εμφανιστεί για πώληση στο eBay από τον Βέλγο συλλέκτη. Η αποκάλυψη προκάλεσε έντονες πολιτικές αντιδράσεις και οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση του υπουργείου Πολιτισμού.

Μετά τη δημοσιοποίηση, ο συλλέκτης αποφάσισε να αποσύρει τη δημοπρασία.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ανακοίνωσε ότι το υπουργείο Πολιτισμού έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες απόκτησης των φωτογραφιών, υπό τον όρο ότι ο κάτοχος ή η πλατφόρμα θα μπορέσουν να αποδείξουν την αυθεντικότητά τους.

Το ζήτημα συζητήθηκε επίσης μεταξύ του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, και της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη. Όπως τόνισε η κ. Μενδώνη, το υπουργείο προχωρά σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες ώστε το ιστορικό φωτογραφικό αρχείο να αποκτηθεί και στη συνέχεια να παραχωρηθεί στη Βουλή των Ελλήνων.

Μία ημέρα πριν την επιβεβαίωση της αυθεντικότητας, ο κ. Κακλαμάνης είχε αναφερθεί στην ύπαρξη επιπλέον φωτογραφιών.

Ο κ. Κακλαμάνης χαρακτήρισε «έξυπνη κίνηση» του υπουργείου Πολιτισμού να χαρακτηρίσει τις φωτογραφίες πολιτιστικό μνημείο, «διότι η πλατφόρμα στην οποία ανέβασε αυτός ο κύριος (ο Βέλγος συλλέκτης) τις φωτογραφίες, και μετά τις απέσυρε, υπάρχει δέσμευση πως ό,τι τεκμήριο μπορεί να χαρακτηριστεί ως απόδειξη εγκλημάτων πολέμου των ναζί απαγορεύεται να βγαίνει σε δημοπρασία».