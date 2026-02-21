Αναφορές από τη χώρα κάνουν λόγο για κρατούμενες που υπέστησαν ομαδικούς βιασμούς, βασανιστήρια και ακόμη και χειρουργικούς ακρωτηριασμούς της μήτρας, με στόχο την κάλυψη των σεξουαλικών κακοποιήσεων.

Οι μαρτυρίες των θυμάτων

Πηγές από το Ιράν, μιλώντας στο News Nation, περιγράφουν καθημερινή βία κατά των κρατουμένων, με σεξουαλική κακοποίηση, ξυλοδαρμούς και ταπεινωτικά βασανιστήρια. Όπως αναφέρθηκε, οι κρατούμενοι στερούνται τροφή, δέχονται σωματική κακοποίηση, τους αφαιρούνται νύχια και δαγκώνονται, ενώ καθημερινά σημειώνονται θάνατοι εντός των φυλακών.

Μία Ιρανή πρόσφυγας κατήγγειλε ότι εκείνη και άλλες γυναίκες κρατούμενες υπέστησαν ομαδικούς βιασμούς υπό απειλή όπλου, ενώ αναγκάζονταν να υποστούν ταπεινώσεις λόγω των πολιτικών τους πεποιθήσεων.

Ακρωτηριασμοί και κάλυψη των εγκλημάτων

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ορισμένες γυναίκες επέστρεψαν στους συγγενείς τους έχοντας υποστεί αφαίρεση της μήτρας τους, προκειμένου να μην υπάρχει δυνατότητα διερεύνησης των σεξουαλικών κακοποιήσεων. Οι οικογένειες, φοβούμενες αντίποινα ή νομικές επιπλοκές, απέφευγαν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη.

«Βιάζουν άνδρες και γυναίκες στις φυλακές. Οι άνθρωποι που συλλαμβάνονται δεν τρέφονται, τους χτυπούν, τους βγάζουν τα νύχια και τους δαγκώνουν», ανέφερε η πηγή. «Οι κρατούμενοι σκοτώνονται καθημερινά από την κυβέρνηση», πρόσθεσε.

Μία φωτογραφία που δημοσιεύθηκε δείχνει μια κρατούμενη από την περιοχή Bojnord με εμφανή σημάδια βασανιστηρίων, 25 ημέρες μετά τη σύλληψή της. Η φωτογράφος Shaghayegh Moradiannejad, η οποία διέφυγε από το Ιράν πριν από πέντε χρόνια, υπογραμμίζει ότι τα βασανιστήρια και η σεξουαλική κακοποίηση αποτελούν συστηματική πρακτική του καθεστώτος.

Μέχρι σήμερα, οι ιρανικές αρχές έχουν συλλάβει πάνω από 50.000 άτομα που θεωρήθηκαν ύποπτα συμμετοχής στις διαδηλώσεις, ανάμεσά τους φοιτητές, παιδιά, δικηγόροι και γιατροί. Περισσότεροι από 7.000 φέρονται να έχουν σκοτωθεί, ενώ πολλοί παραμένουν αγνοούμενοι.

Η διεθνής κοινότητα εκφράζει έντονη ανησυχία. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι οι φρικαλεότητες αυτές, σε συνδυασμό με την αποτυχία της Τεχεράνης να προχωρήσει σε νέα συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα, ενδέχεται να προκαλέσουν άμεση στρατιωτική αντίδραση. Το καθεστώς απάντησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση θα οδηγούσε σε πλήρη σύγκρουση.