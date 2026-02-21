Ανεβασμένη κίνηση και ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας στα λιμάνια

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται το λιμενικό σώμα – ελληνική ακτοφυλακή, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της εξόδου των εκδρομέων. Στελέχη του σώματος βρίσκονται επί ποδός στα βασικά λιμάνια της Αττικής, συντονίζοντας τη ροή των επιβατών και την τήρηση των μέτρων ασφαλείας.

Σύμφωνα με τα προγραμματισμένα δρομολόγια, από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί για σήμερα έξι αναχωρήσεις πλοίων, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρωνικού προβλέπονται συνολικά 25 δρομολόγια –18 με συμβατικά πλοία και επτά με ταχύπλοα.

Από το λιμάνι της Ραφήνας θα εκτελεστούν έξι απόπλοι, καθώς και τρία επιπλέον προς Μαρμάρι, ενώ από το Λαύριο έχουν προγραμματιστεί τρεις αναχωρήσεις.

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η επιβατική κίνηση και χθες, Παρασκευή 20/12, με τα στοιχεία να αποτυπώνουν έντονη κινητικότητα στα βασικά λιμάνια της Αττικής.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα – ελληνική ακτοφυλακή, από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 11 απόπλοι, ενώ 9.883 επιβάτες αναχώρησαν για διάφορους νησιωτικούς προορισμούς.

Για τον Αργοσαρωνικό καταγράφηκαν 10 απόπλοι και 1.634 αναχωρήσεις επιβατών, ενώ από τη Ραφήνα εκτελέστηκαν έξι απόπλοι με συνολικά 2.729 αναχωρήσεις επιβατών.

Από το Λαύριο πραγματοποιήθηκαν πέντε αναχωρήσεις, με 605 επιβάτες να ταξιδεύουν προς τις Κυκλάδες και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Κορυφώνεται η έξοδος – Πίεση στο ρεύμα προς Κόρινθο

Η κυκλοφορία στις εθνικές οδούς είναι αυξημένη, με χιλιάδες εκδρομείς να αναχωρούν από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Στον Κηφισό, η μεγαλύτερη επιβάρυνση καταγράφεται στο ρεύμα προς Κόρινθο, ενώ προς Λαμία η εικόνα είναι πιο ομαλή.

Ανάσα για τους οδηγούς αποτέλεσε η πρόωρη παράδοση των εργασιών, δύο ημέρες πριν τον αρχικό σχεδιασμό, γεγονός που συνέβαλε στη βελτίωση της ροής των οχημάτων και στον περιορισμό των καθυστερήσεων.





Έκτακτα δρομολόγια από τα ΚΤΕΛ – Μεγάλη ζήτηση για Πάτρα

Αυξημένα και έκτακτα δρομολόγια πραγματοποιούνται από τον σταθμό του Κηφισού και τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να καλυφθεί η αυξημένη επιβατική κίνηση προς δημοφιλείς προορισμούς, όπως η Πάτρα και η Ξάνθη. Η Πάτρα συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, με λεωφορεία να αναχωρούν ανά πέντε λεπτά και πληρότητα που αγγίζει το 100%.





Πάνω από 29.000 διελεύσεις στην Ολυμπία Οδός

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, από τις 06:00 έως τις 18:00 της Παρασκευής καταγράφηκαν περισσότερες από 29.000 διελεύσεις οχημάτων, αριθμός μειωμένος κατά 12% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σε πλήρη εφαρμογή βρίσκονται τα έκτακτα μέτρα της Τροχαίας για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων. Παράλληλα, η αστυνομία πραγματοποιεί εντατικούς και εκτεταμένους ελέγχους, δίνοντας έμφαση σε:

οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

υπερβολική ταχύτητα

χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση

μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή κράνους

αντικανονικές προσπεράσεις και παραβίαση διπλής διαχωριστικής γραμμής

παράνομη χρήση της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ)

μεταφορά ανηλίκων χωρίς τα προβλεπόμενα μέσα συγκράτησης

οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας

κυκλοφορία οχημάτων χωρίς έγκαιρο τεχνικό έλεγχο ή με φθαρμένα ελαστικά

Απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου τίθενται σε ισχύ οι καθιερωμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας για φορτηγά οχήματα άνω των 3,5 τόνων, όπως προβλέπεται σε περιόδους αυξημένης εξόδου. Το μέτρο αποσκοπεί στην αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου και στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να επιδείξουν υπευθυνότητα, να τηρούν τα όρια ταχύτητας και να προγραμματίζουν έγκαιρα τις μετακινήσεις τους, ώστε το τριήμερο να κυλήσει με ασφάλεια για όλους.