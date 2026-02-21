Πώς συνέβη η τραγωδία

Το περιστατικό συνέβη όταν ένα από τα δύο εμπορικά πλοία που έσπευσαν στην περιοχή, κατόπιν εντολής του Ελληνικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης, πλησίασε το ξύλινο σκάφος των μεταναστών. Κατά την προσπάθεια των επιβατών να επιβιβαστούν στις σκάλες του πλοίου, η μάζα των ανθρώπων μετακινήθηκε απότομα, προκαλώντας την ανατροπή του σκάφους.

Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες με ανέμους 6 μποφόρ και κύματα 2,5 μέτρων, το εμπορικό πλοίο με σημαία Παναμά κατάφερε να διασώσει 20 άτομα ζωντανά. Οι υπόλοιποι διασώθηκαν από τις έρευνες του Λιμενικού Σώματος και της FRONTEX, ενώ δυστυχώς πέντε άτομα βρέθηκαν νεκρά στη θάλασσα.

Στην περιοχή συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης με πλοία του Λιμενικού, παραπλέοντα εμπορικά, ελικόπτερο και αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ στη δράση συμμετέχει και φρεγάτα που περιπολούσε νότια της Γαύδου. Οι διασωθέντες ανέφεραν την παρουσία περίπου 50 ατόμων στο αρχικό σκάφος, ενώ αργότερα εντοπίστηκε και δεύτερη βάρκα με περίπου 40 μετανάστες, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει νέα επιχείρηση διάσωσης.

Όλοι οι διασωθέντες είναι νεαροί άνδρες και θα μεταφερθούν εντός της ημέρας στο Ηράκλειο.