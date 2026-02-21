Οι έρευνες επικεντρώνονται στον Πατραϊκό κόλπο, συγκεκριμένα στις εκβολές του ποταμού Γλαύκου, νότια της πόλης. Στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, ειδική ομάδα έρευνας με drone, ένα σκάφος του Ερυθρού Σταυρού με δύτη, καθώς και χερσαίες δυνάμεις της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού. Παράλληλα, στο έργο συνδράμει και κλιμάκιο της 6ης ΕΜΑΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν στην περιοχή για ψάρεμα και φέρεται να μπλέχτηκε στον εξοπλισμό του, πιθανότατα σε δίχτυα, με αποτέλεσμα να εξαφανιστεί. Οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες διευκολύνουν τις έρευνες των διασωστικών συνεργείων.

Οι Αρχές συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς την αναζήτηση του 44χρονου και καλούν όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει άμεσα με το Λιμενικό Σώμα.