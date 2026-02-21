Η αστυνομία προχώρησε σε 124 συλλήψεις (63 Μπενφίκα, 61 Σπόρτινγκ) για βία και παράνομη χρήση πυροτεχνημάτων, κατασχέθηκαν φωτοβολίδες, πέτρες και άλλα επικίνδυνα αντικείμενα. Τουλάχιστον δύο άτομα χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια.

🇵🇹 Portugal : Plus de 100 supporters ont arrêtés près du stade Alvalade à Lisbonne, après une violente rixe entre des fans du Benfica et du Sporting avant un derby en Futsal, ce 19.02.https://t.co/IR47dCTti6 pic.twitter.com/f0gLWUY7tE — Franceat média (@Franceatpresso2) February 20, 2026

Η Πορτογαλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ξεκίνησε έρευνα, ενώ οι ομάδες καταδίκασαν τα επεισόδια και συνεργάζονται με τις αρχές. Το περιστατικό επαναφέρει την ανάγκη αυστηρότερων μέτρων ασφαλείας στα ντέρμπι.