«Η Απελευθέρωση των Ιωαννίνων από τον οθωμανικό ζυγό, στις 21 Φεβρουαρίου 1913, αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά ορόσημα της νεότερης ελληνικής ιστορίας».

Και συνέχισε: «113 χρόνια μετά, τιμάμε τη μνήμη όσων αγωνίστηκαν για να κυματίσει η ελληνική σημαία στην Ήπειρο».