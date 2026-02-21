«Η Απελευθέρωση των Ιωαννίνων από τον οθωμανικό ζυγό, στις 21 Φεβρουαρίου 1913, αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά ορόσημα της νεότερης ελληνικής ιστορίας».
Και συνέχισε: «113 χρόνια μετά, τιμάμε τη μνήμη όσων αγωνίστηκαν για να κυματίσει η ελληνική σημαία στην Ήπειρο».
Η Απελευθέρωση των Ιωαννίνων από τον οθωμανικό ζυγό, στις 21 Φεβρουαρίου 1913, αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά ορόσημα της νεότερης ελληνικής ιστορίας.
113 χρόνια μετά, τιμάμε τη μνήμη όσων αγωνίστηκαν για να κυματίσει η ελληνική σημαία στην Ήπειρο. pic.twitter.com/KKpiPtLoBL
— Nikos Dendias (@NikosDendias) February 21, 2026
Ειδήσεις Σήμερα
- 25χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη – Έτρεχε με 186 χλμ/ώρα σε δρόμο με όριο τα 90 χλμ/ώρα
- Χάος στη Λισαβόνα: Πάνω από 100 συλλήψεις οπαδών πριν το ντέρμπι Σπόρτινγκ-Μπενφίκα [βίντεο]
- Η αστυνομία ζητά καταθέσεις από αξιωματικούς ασφάλειας του πρίγκιπα Άντριου – Τριγμοί σε Μπάκιγχαμ και Ντάουνινγκ Στριτ