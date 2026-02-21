Στα ξημερώματα, 25χρονος συνελήφθη στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, στο ύψος της Θέρμης, καθώς κινούταν με 186 χλμ/ώρα, όταν το όριο είναι 90 χλμ/ώρα.
Σε άλλη περίπτωση, 41χρονος εντοπίστηκε στην περιοχή της Τούμπας να οδηγεί μεθυσμένος. Οι μετρήσεις αλκοόλ έδειξαν 0,92 και 0,86 mg/l στον εκπνεόμενο αέρα, υπερβαίνοντας τα επιτρεπτά όρια.
Και οι δύο παραπέμπονται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για επικίνδυνη οδήγηση.
Ειδήσεις Σήμερα
