Στα ξημερώματα, 25χρονος συνελήφθη στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, στο ύψος της Θέρμης, καθώς κινούταν με 186 χλμ/ώρα, όταν το όριο είναι 90 χλμ/ώρα.

Σε άλλη περίπτωση, 41χρονος εντοπίστηκε στην περιοχή της Τούμπας να οδηγεί μεθυσμένος. Οι μετρήσεις αλκοόλ έδειξαν 0,92 και 0,86 mg/l στον εκπνεόμενο αέρα, υπερβαίνοντας τα επιτρεπτά όρια.

Και οι δύο παραπέμπονται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για επικίνδυνη οδήγηση.