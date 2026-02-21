Η σορός μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας και όχημα του Λιμενικού από ξηράς, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).
Ειδήσεις Σήμερα
- ΕΛ.ΑΣ.: Το χιουμοριστικό σποτ για την Καθαρά Δευτέρα – «Ο χαρταετός θέλει αέρα, όχι αλκοόλ»
- Τριήμερο Καθαράς Δευτέρας: «Βούλιαξε» η έξοδος από την Αθήνα – Πάνω από 88.000 οχήματα στους δρόμους – Αυξημένη κίνηση για Αργοσαρωνικό
- Από καθηγητής σε εκατομμυριούχο: Πώς ο Τζέφρι Έπσταϊν έχτισε την περιουσία του μέσα από σκιώδεις διαδρομές και ισχυρές διασυνδέσεις