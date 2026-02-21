Έβρος: Σοβαρές πλημμύρες στο Σουφλί και το Διδυμότειχο – Κλειστός ο δρόμος προς Δαδιά [βίντεο]

Υπο ελεγχο η φωτιά σε σπίτι στον Αμάρυνθο Εύβοιας

Σοκαριστική καταγγελία στην Κυψέλη: Μητέρα κατήγγειλε την σεξουαλική κακοποίηση της ΑμεΑ κόρης της από άνδρα που τη βοηθούσε στα ψώνια

«Ψωμιά, λουλούδια, αρβυλάκια χακί, ψάρεμα»: Το κύκλωμα ναρκωτικών στη Ρόδο επικοινωνούσε με κωδικούς – Ο ρόλος του Αλβανού «εγκεφάλου» και του τζογαδόρου επιλοχία

Καιρός: Έτοιμοι για χαρταετό την Καθαρά Δευτέρα με ηλιόλουστο σκηνικό - «Ώρα να… ξεμουλιάσουμε» λέει ο Κολυδάς

Βενεζουέλα: Αμνηστία σε 379 πολιτικούς κρατούμενους – Πολιτικό «ξεκαθάρισμα» από την κυβέρνηση

Κρήτη: Εντοπίστηκε δεύτερη λέμβος με 67 μετανάστες νότια του νησιού

Νάπολη: Πέθανε το 2χρονο αγοράκι μετά τη μεταμόσχευση κατεστραμμένης καρδιάς

Πάτρα: Νεκρός ο 44χρονος που χάθηκε στις εκβολές του Γλαύκου ενώ ψάρευε

ΕΛ.ΑΣ.: Το χιουμοριστικό σποτ για την Καθαρά Δευτέρα – «Ο χαρταετός θέλει αέρα, όχι αλκοόλ»

Τριήμερο Καθαράς Δευτέρας: «Βούλιαξε» η έξοδος από την Αθήνα – Πάνω από 88.000 οχήματα στους δρόμους - Αυξημένη κίνηση για Αργοσαρωνικό

Από καθηγητής σε εκατομμυριούχο: Πώς ο Τζέφρι Έπσταϊν έχτισε την περιουσία του μέσα από σκιώδεις διαδρομές και ισχυρές διασυνδέσεις

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 27 Φεβρουαρίου

Πάτρα: Κορυφώνονται οι καρναβαλικές εκδηλώσεις με παρελάσεις, πάρτι και σοκολατοπόλεμο - Στο 100% η πληρότητα [βίντεο]

Ναυάγιο στην Κρήτη: Πέντε νεκροί μετανάστες ανοιχτά των Καλών Λιμένων – Συνεχίζονται οι έρευνες για αγνοούμενους

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Μύρινα Λήμνου: Πλημμύρισαν δρόμοι, σπίτια και καταστήματα - Βελτιώνεται το σκηνικό την Καθαρά Δευτέρα σε όλη τη χώρα

Μετρό: Νωρίτερα θα κλείνουν τρεις σταθμοί της Γραμμής 2 από τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου

Δένδιας για επέτειο απελευθέρωσης Ιωαννίνων: Ορόσημο της νεότερης ελληνικής ιστορίας

25χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη - Έτρεχε με 186 χλμ/ώρα σε δρόμο με όριο τα 90 χλμ/ώρα

Χάος στη Λισαβόνα: Πάνω από 100 συλλήψεις οπαδών πριν το ντέρμπι Σπόρτινγκ-Μπενφίκα [βίντεο]

Η αστυνομία ζητά καταθέσεις από αξιωματικούς ασφάλειας του πρίγκιπα Άντριου - Τριγμοί σε Μπάκιγχαμ και Ντάουνινγκ Στριτ

«Βουλιάζουν» οι εθνικοί δρόμοι – Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων με αυξημένη κίνηση σε λιμάνια και ΚΤΕΛ

ΗΠΑ: Αβεβαιότητα για ευρωπαϊκές εταιρείες μετά την ακύρωση δασμών Τραμπ από το Ανώτατο Δικαστήριο – Τι αλλάζει με το νέο κύμα 10%

Αίγιο: Τρεις ανήλικοι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς – Αναζητείται ο δράστης