Κεντρικό στοιχείο της υπόθεσης αποτελούν οι συνομιλίες των εμπλεκόμενων, οι οποίες ήταν κωδικοποιημένες.

Αντί για άμεσες αναφορές σε ποσότητες ή χρήματα, οι δράστες χρησιμοποιούσαν δικό τους λεξιλόγιο: «ψωμί» ή «ψωμιά» για κιλά κοκαΐνης, «μπλε» για συσκευασίες σε μπλε σελοφάν, «άσος» για 1 γραμμάριο, ενώ «λίτρο» και «μισό λίτρο» αντιστοιχούσαν σε 1 και 1,5 γραμμάριο. Άλλες λέξεις, όπως «ΣΑΠΟ», «κουβάς», «πλαστικό», «νερό», «αφρός» και «χρώμα μήλο», παραπέμπουν σε κοκαΐνη, ενώ για κάνναβη χρησιμοποιούνταν όροι όπως «λουλούδια» και «αρβυλάκια χακί». Η λέξη «ψάρεμα» σήμαινε νέα προμήθεια.

Η δικογραφία εκτιμά ότι το κύκλωμα διακινούσε τουλάχιστον 7 κιλά κοκαΐνης, αξίας άνω των 700.000 ευρώ, κυρίως μέσω ακτοπλοϊκών δρομολογίων από Πειραιά προς Ρόδο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, Κω. Σημαντικό σημείο αποτέλεσαν οι συλλήψεις δύο γυναικών τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2025, οι οποίες μετέφεραν πάνω από 2 κιλά κοκαΐνης η κάθε μία. Οι έρευνες αποκάλυψαν συνδέσεις με άλλους εμπλεκόμενους, μεταξύ των οποίων και 39χρονο Αλβανό που θεωρείται κεντρική φιγούρα.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται σε συνομιλίες του 39χρονου με κρατούμενη, όπου συζητούσαν λεπτομέρειες για τη μεταφορά της κοκαΐνης και πληροφορίες που είχαν οι αρχές. Άλλες επικοινωνίες αφορούσαν πιθανές οικονομικές δοσοληψίες και χρήση χώρων, όπως η αναφορά σε «301» για διαμέρισμα.



Στην πρώτη φάση της ανάκρισης καλούνται να απολογηθούν ο 39χρονος Αλβανός, ως φερόμενος αρχηγός, τρεις ακόμη άνδρες, ένας επιλοχίας και ένας 33χρονος ημεδαπός, καθώς και τέσσερις γυναίκες και ένας άνδρας ως συγκατηγορούμενοι.

Παράλληλα, σε ξεχωριστή έρευνα εξετάζονται υποθέσεις τοκογλυφίας, απάτης και νομιμοποίησης εσόδων, με εμπλεκόμενους αστυνομικούς, συγγενείς και πολίτες. Η έρευνα κατέγραψε κινήσεις χρημάτων, όπως μεταφορές μέσω REVOLUT και καταβολές μετρητών, που συνδέονται με απόκρυψη εισοδήματος.

Στην επιχείρηση της 18ης Φεβρουαρίου 2026 σε Αθήνα και Ρόδο κατασχέθηκαν 327.395 ευρώ, πάνω από 1,6 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, 27 γραμμάρια κοκαΐνης, ζυγαριές, κινητά και χειρόγραφες σημειώσεις. Στην κατοχή των δύο αστυνομικών βρέθηκαν 220.000 ευρώ σε μετρητά.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου άσκησε κακουργηματικές διώξεις για διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών και νομιμοποίηση εσόδων.