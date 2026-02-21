

Άμεσα οι μετανάστες περισυλλέχθηκαν και μεταφέρονται αυτή την ώρα στο λιμάνι των Καλών Λιμένων με σκάφος της δύναμης FRONTEX.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, μετά τον εντοπισμό 20 ατόμων και τριών σορών σε θαλάσσια περιοχή 15 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Αφού ολοκληρωθεί η μεταφορά τους στο λιμάνι, αναμένεται να μεταφερθούν σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, οι καιρικές συνθήκες έχουν βελτιωθεί, με τους ανέμους να στρέφονται από νότιους σε δυτικούς και ένταση 5 μποφόρ.