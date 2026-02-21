

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα παρακολούθησε το υλικό των καμερών και αντιλήφθηκε τα γεγονότα. Ως φερόμενος δράστης εμφανίζεται ένας άνδρας αλβανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να βοηθούσε τη μητέρα με τα ψώνια και να διαμένει στην ίδια περιοχή.

Τα δύο κορίτσια, δίδυμες και οι δύο με ειδικές ανάγκες, φαίνεται ότι βρέθηκαν στο στόχαστρο του φερόμενου δράστη. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το ένα από τα δύο υπέστη σεξουαλική κακοποίηση, ενώ στο δεύτερο η επίθεση δεν ολοκληρώθηκε.

Τα κορίτσια έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις, ενώ η μητέρα βρίσκεται στο Αστυνομικό Τμήμα και δίνει κατάθεση. Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα και αξιολογούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για την υπόθεση.