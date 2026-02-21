Η πλημμυρική κατάσταση έχει επηρεάσει δρόμους, κόμβους και αγροτικές εκτάσεις, με το νερό να φτάνει μέχρι τον κόμβο της Δαδιάς. Σύμφωνα με το pameevro.gr, οι μεγάλες ποσότητες νερού που κατεβαίνουν από τη Βουλγαρία έχουν inundate περίπου 60.000 στρέμματα, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα σε χωράφια, αγροτικούς δρόμους και χαμηλά σημεία του οδικού δικτύου. Οι Αρχές απευθύνουν αυστηρές οδηγίες στους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε κίνηση σε επικίνδυνα σημεία.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται σε:

Ιρλανδικές διαβάσεις

Γέφυρες χαμηλής στάθμης

Αγροτικές εκτάσεις και χωματόδρομους

Το νερό μπορεί να παρασύρει οχήματα και πεζούς, γι’ αυτό δεν επιτρέπεται η διέλευση από σημεία με ροή ή συσσώρευση υδάτων.

Στο Διδυμότειχο, η κατάσταση παραμένει δύσκολη. Η στάθμη του Ερυθροποτάμου είναι υψηλή, με πλημμυρισμένες αυλές σπιτιών στην περιοχή Πέτρας κοντά στην Πυροσβεστική. Συνεργεία του Δήμου κάνουν συνεχείς αντλήσεις για την αντιμετώπιση των νερών.

Χθες, τα νερά του ποταμού Έβρου έφτασαν έως το χωριό Πύθιο και τις σιδηροδρομικές γραμμές, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Χιλιάδες στρέμματα έχουν πλημμυρίσει, ενώ τα γήπεδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ έχουν σχεδόν καλυφθεί από τα νερά.

Το Ράδιο Έβρος κατέγραψε εικόνες από τις πλημμύρες που απεικονίζουν την έκταση της καταστροφής.