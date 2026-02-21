Σύμφωνα με το evima.gr, στο σημείο επιχειρούν πυροσβέστες μαζί με εθελοντικές ομάδες για την κατάσβεση της φωτιάς.
Ειδήσεις Σήμερα
- Σοκαριστική καταγγελία στην Κυψέλη: Μητέρα κατήγγειλε την σεξουαλική κακοποίηση της ΑμεΑ κόρης της από άνδρα που τη βοηθούσε στα ψώνια
- «Ψωμιά, λουλούδια, αρβυλάκια χακί, ψάρεμα»: Το κύκλωμα ναρκωτικών στη Ρόδο επικοινωνούσε με κωδικούς – Ο ρόλος του Αλβανού «εγκεφάλου» και του τζογαδόρου επιλοχία
- Καιρός: Έτοιμοι για χαρταετό την Καθαρά Δευτέρα με ηλιόλουστο σκηνικό – «Ώρα να… ξεμουλιάσουμε» λέει ο Κολυδάς