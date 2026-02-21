Ο 68χρονος ηθοποιός, γνωστός από τη σειρά «The West Wing», παραπέμφθηκε σε δίκη την 6η Φεβρουαρίου με την κατηγορία ότι άγγιξε δύο παιδιά στα γυρίσματα της σειράς «The Cleaning Lady» στην Αλμπουκέρκη, σε περιστατικά που τοποθετούνται μεταξύ Νοεμβρίου 2022 και της άνοιξης του 2024. Οι Αρχές εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης και ο Μπάσφιλντ συνελήφθη τον Ιανουάριο.

Τι αναφέρει η δικογραφία

Στις 10 Φεβρουαρίου δήλωσε αθώος ενώ μία ημέρα αργότερα παραιτήθηκε από το δικαίωμα παρουσίας στην απαγγελία κατηγοριών και στις προδικαστικές διαδικασίες, αίτημα που έγινε δεκτό από τον δικαστή στις 18 Φεβρουαρίου. Κατάλογος μαρτύρων εκδόθηκε στις 13 Φεβρουαρίου και, σύμφωνα με δικαστικές πηγές, περιλαμβάνει πρόσωπα από το παρελθόν του ηθοποιού με αναφορές που εκτείνονται έως και το 1991. Η μήνυση περιγράφει ότι ένα από τα φερόμενα θύματα κατέθεσε σε ειδικό παιδοψυχολόγο πως ο Μπάσφιλντ άγγιξε τα «ιδιωτικά του σημεία» στα γυρίσματα όταν ήταν επτά ετών, ισχυριζόμενο ότι η κακοποίηση σημειώθηκε πέντε ή έξι φορές μεταξύ των σκηνών. Επιπλέον, το ίδιο παιδί φέρεται να κατέθεσε ότι υπέστη και νέα κακοποίηση όταν έγινε οκτώ ετών, τρεις ή τέσσερις φορές, σύμφωνα με τα στοιχεία της μήνυσης.

Στη δικογραφία αναφέρεται επίσης ότι ο δίδυμος αδελφός του ενός φερόμενου θύματος κατέθεσε στις Αρχές πως και εκείνος είχε δεχτεί άγγιγμα από τον Μπάσφιλντ, χωρίς να καθορίσει το συγκεκριμένο σημείο, και ότι δεν είχε μιλήσει νωρίτερα επειδή δεν ήθελε να αντιμετωπίσει συνέπειες. Οι κατηγορίες απαγγέλθηκαν περίπου έναν μήνα μετά τη σύλληψή του. Η νέα ακρόαση έχει οριστεί για τις 10 Μαρτίου, όπου η νομική του ομάδα αναμένεται να παραστεί. Πριν από την παράδοσή του στις Αρχές, ο Μπάσφιλντ σχολίασε τις κατηγορίες χαρακτηρίζοντάς τες ψευδείς και δήλωσε: «Θα αντιμετωπίσω αυτά τα ψέματα. Είναι φρικτά. Είναι όλα ψέματα και δεν έκανα τίποτα σε εκείνα τα μικρά αγόρια και θα το παλέψω»