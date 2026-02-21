Σύμφωνα με το LamiaReport δύο νεαροί συνομιλούσαν στην άκρη του δρόμου, έξω από κατάστημα, όταν το αυτοκίνητο έπεσε πάνω τους.

Στο σημείο επικράτησε πανικός, καθώς ο ένας εκ των νεαρών που είχε πλάτη στο δρόμο, χτύπησε σοβαρά. Το αυτοκίνητο τον παρέσυρε πάνω στο καπό και τον πέταξε μέτρα μακριά!

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του LamiaReport, ο τραυματίας φέρει πολλαπλά κατάγματα και πιθανότατα θα χρειαστεί να χειρουργηθεί. Στο σημείο έφτασε πλήρωμα της Τροχαίας Λαμίας για τη σήμανση του δρόμου και για να πάρει καταθέσεις για το πως έγινε το σοβαρό αυτό συμβάν.