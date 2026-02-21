Σε βάρος του ηθοποιού απαγγέλθηκαν κατηγορίες για σωματική βλάβη. Το TMZ εξασφάλισε βίντεο στο οποίο ο ηθοποιός εμφανίζεται γυμνόστηθος λίγο μετά τα μεσάνυχτα να δέχεται τις πρώτες βοήθειες από διασώστες, μετά τη συμπλοκή. Ακόμα παραμένει άγνωστο τι προκάλεσε το επεισόδιο. Ο Σάια ΛαΜπεφ φέρεται να ήταν μεθυσμένος, ενώ βρισκόταν στη Λουιζιάνα για τους εορτασμούς του Mardi Gras.

Ο πορτιέρης του μπαρ υποστήριξε ότι ο ηθοποιός ήταν «κάπως επιθετικός» όταν του αρνήθηκαν την είσοδο, καθώς πλησίασε το κατάστημα χωρίς μπλούζα και χωρίς χρήματα. «Έκανε το γνωστό “Ξέρεις ποιος είμαι εγώ;”», ανέφερε ο εργαζόμενος του καταστήματος.

Ο ΛαΜπεφ φέρεται στη συνέχεια να ντύθηκε και να πλήρωσε με πιστωτική κάρτα, όπως ανέφερε άλλος υπάλληλος του μπαρ. Τελικά, όμως του ζητήθηκε να αποχωρήσει, όταν επιχείρησε να «παίξει τον ρόλο του διάσημου μπάρμαν». Μπάρμαν άλλου καταστήματος δήλωσε ότι ο ΛαΜπεφ «τρομοκρατεί την πόλη».

Ο ΛαΜπεφ έχει στο παρελθόν απασχολήσει ξανά με τη συμπεριφορά του. Η πρώην σύντροφός του, η FKA Twigs, είχε καταθέσει σε βάρος του αγωγή για σεξουαλική κακοποίηση, επίθεση και πρόκληση ψυχικής οδύνης, αλλά τον περασμένο Ιούλιο η υπόθεση διευθετήθηκε εξωδικαστικά.