Ο λόγος φυσικά για τη μουσική σύμπραξη με μία από τις πιο δημοφιλείς ερμηνεύτριες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, την Ishtar για την επανεκτέλεση του θρυλικού τραγουδιού της Madonna, το «Frozen» στα Αραβικά και στα Γαλλικά.

Όταν ένας Έλληνας βραβευμένος με Grammy award παραγωγός, γνωστός για το ιδιαίτερο «ηχητικό του αποτύπωμα» (signature sound) συναντά μια φωνή παγκόσμιου βεληνεκούς, τότε αυτό γεγονός αναμφίβολα αποτελεί μία πολύ σημαντική είδηση για το εγχώριο μουσικό στερέωμα.

Παράλληλα, η σύμπραξη του Αντρέα Γιατράκου με την Ishtar, πιστοποιεί την ραγδαία άνοδο της Sonar Music, η οποία είναι μία ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία, που εκπροσωπεί σημαντικούς Έλληνες ερμηνευτές όπως ο Νίκος Μακρόπουλος, ο Σταμάτης Γονίδης, ο Βασίλης Δήμας, καθώς και άλλους αξιόλογους καλλιτέχνες.

Πλέον άπαντες αναμένουν με μεγάλη προσμονή και ενδιαφέρον την επίσημη παγκόσμια κυκλοφορία στις αρχές Μαρτίου.

Λίγα λόγια για την Ishtar

Γεννήθηκε στο Ισραήλ και έγινε γνωστή ως η frontwoman του γαλλο-ισπανικού συγκροτήματος Alabina, σημειώνοντας τεράστια επιτυχία με τραγούδια που ένωναν τον αραβικό κόσμο με το φλαμένκο.

Με καταγωγή από την Αίγυπτο και το Μαρόκο, ερμηνεύει σε διάφορες γλώσσες (αραβικά, εβραϊκά, γαλλικά, ισπανικά), συνδυάζοντας ποπ, dance, φλαμένκο και αραβικούς ρυθμούς.

Από το 2000, ακολουθεί σόλο πορεία, έχοντας στο ενεργητικό της τεράστιες επιτυχίες όπως τα τραγούδια «C’est La Vie», «Last Kiss», «Habibi (Sawah)» και πολλά άλλα ακόμη.

Θεωρείται ως μια από τις πιο δημοφιλείς ερμηνεύτριες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, έχοντας κυκλοφορήσει πολυάριθμα άλμπουμ, τόσο με τους Alabina όσο και ως σόλο καλλιτέχνης.