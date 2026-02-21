Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν συνολικά πέντε άτομα, σύμφωνα με το flashnews.gr. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ένα άτομο εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια με αποτέλεσμα δύναμη της ΕΜΑΚ να σπεύσει στο σημείο για τον απεγκλωβισμό του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι τραυματισμοί δεν εμπνέουν ανησυχία και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή των εμπλεκομένων.

Τα αίτια του τροχαίου ερευνά η Τροχαία ΒΟΑΚ.