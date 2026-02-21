Ο αγώνας

Ένας άνευρος και άστοχος Ολυμπιακός που τα περίμενε όλα από τον Σάσα Βεζένκοφ… δεν θα απειλούσε σε κανένα σημείο τους «πράσινους». Μία ταχύτητα πάνω από τον αντίπαλό τους και με τους Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλο και Μήτογλου να βγάζουν «φωτιές», οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν έκαναν την ομάδα του Πειραιά να δείχνει… μικρή ομάδα.

Στο πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της καριέρας του, ο MVP του φάιναλ φορ της Euroleague πέρυσι στο Άμπου Ντάμπι, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις αναδείχτηκε και MVP του τελικού Κυπέλλου! Σημείωσε 15 πόντους με 6/7 δίποντα, 1/6 τρίποντα και 7/13 βολές. Μάζεψε 6 ριμπάουντ, μοίρασε 1 ασίστ και είχε 1 κλέψιμο, με 17 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος σημείωσε 14 πόντους με 3/3 τρίποντα. Ο Ντίνος Μήτογλου είχε 11 πόντους, όσους και ο Τζέριαν Γκραντ, ενώ 6 ριμπάουντ μάζεψε ο Ερνανγκόμεθ σε 13:13΄΄ στο παρκέ.

Από τον Ολυμπιακό που είχε «άσφαιρους» τους σκόρερ του εκτός από τον Σάσα Βεζένκοφ, ο Βούλγαρος διεθνής φόργουορντ με 16 πόντους (0/4 τρίποντα) ήταν αυτός που ξεχώρισε. Από 12 πόντους πέτυχαν οι Ταϊρίκ Τζόουνς και Εβάν Φουρνιέ, ενώ 11 σημείωσε ο Τόμας Ουόκαπ (1/5 τρίποντα). Με νάρθηκα αγωνίστηκε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, αφού υπέστη κάταγμα στον αντίχειρα.

Με Ουόκαπ, Ντόρσεϊ, Ουόρντ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ ξεκίνησε ο Ολυμπιακός. Τους Γκραντ, Ναν, Οσμάν, Ερνανγκόμεθ και Χολμς επέλεξε στην αρχική πεντάδα ο Εργκίν Αταμάν. Δύο άστοχα τρίποντα από Βεζένκοφ και Ουόρντ με την έναρξη του αγώνα είχε ο Ολυμπιακός για ν’ ανοίξει λογαριασμό με τρίποντο του Ερνανγκόμεθ ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» αξιοποίησαν τον μοναδικό «καθαρόαιμο» σέντερ τους, Ρισόν Χολμς που πέτυχε 4 πόντους, τους πρώτους 2 από ασίστ του Ναν και τους επόμενους μετά από pick ‘n’ roll με τον Γκραντ. Ο Ολυμπιακός έδειχνε άνευρος και είδε τους «πράσινους» να ξεφεύγουν με +6 (6-12) με τρίποντο του Οσμάν, ενώ στο 8-12 ο Σάσα Βεζένκοφ είχε πετύχει και τους 8 πόντους των «ερυθρόλευκων». Το τρίποντο του Τάισον Ουόρντ ήταν το πρώτο εύστοχο του Ολυμπιακού (13-15) κι ενώ ο Ερνανγκόμεθ μετρούσε 5 ριμπάουντ από τα 8 των «πρασίνων», την ώρα που οι Πειραιώτες είχαν μόνο 3. Ο Χολ πέρασε στη θέση του Μιλουτίνοφ και ο Ολυμπιακός ισορρόπησε στα ριμπάουντ, για να ισοφαρίσει σε 15-15 και εν συνεχεία να κάνει το 17-17 (σκορ 1ου δεκαλέπτου), χάρη σε 12 πόντους από τον σούπερ σταρ του Σάσα Βεζένκοφ που ήταν πάντως πολύ μόνος. Η ομάδα του Μπαρτζώκα είχε 1/7 τρίποντα αλλά 8 ασίστ, ενώ αυτή του Αταμάν 2/4 τρίποντα και 3 ασίστ στην 1η περίοδο.

Σε ρόλο σέντερ ο Ντίνος Μήτογλου και με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να γίνεται αποδέκτης της μπάλας στις αρχές του 2ου δεκαλέπτου και να σημειώνει 6 πόντους, ο Παναθηναϊκός προσπέρασε ξανά με +6 (19-25). Ο Μήτογλου με τρίποντο έδωσε αέρα εννέα πόντων (19-28) στην ομάδα του, ο ίδιος «έγραψε» και το 19-30! Το σερί του Παναθηναϊκού σταμάτησε στο 0-12, μετατρέποντας το 19-21 σε 19-33 (+14) κι ενώ ο Ναν είχε αφυπνιστεί σημειώνοντας και γκολ φάουλ. Με τον Φουρνιέ να παίρνει επιθέσεις αλλά να είναι αποτελεσματικός και τον Χολ ν’ αποτυγχάνει στο «5», ο Μιλουτίνοφ που έπαιζε με νάρθηκα στο χέρι (κάταγμα στον αντίχειρα) επέστρεψε στο παρκέ… αλλά δεν θ’ άλλαζε κάτι για τους «ερυθρόλευκους». Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος θα έλεγε «όχι» σε κάθε απόπειρα του Ολυμπιακού να επιστρέψει κι ενώ με τρίποντο έστειλε τη διαφορά στο +15 (25-40). Ο Ρογκαβόπουλος θα είχε εν συνεχεία 2/2 βολές και ένα ακόμη τρίποντο για το 28-45 που έστειλε στους +17 τη διαφορά. Ο ηλεκτρονικός πίνακας θα έδειχνε 29-45 στο τέλος του α΄ μέρους μετά από 1/2 βολές του Μιλουτίνοφ και το επιμέρους σκορ των «πρασίνων» θα ήταν 12-28 στη 2η περίοδο. Ο Ολυμπιακός είχε 1/13 τρίποντα, αλλά κυρίως… ηττοπάθεια σε αυτό το 2ο δεκάλεπτο που οι «πράσινοι» κυριάρχησαν και στα δύο μισά του παρκέ.

Ο Μπαρτζώκας πέρασε τον Ταϊρίκ Τζόουνς για πρώτη φορά στο «5» με την έναρξη της 3ης περιόδου. Ο Τζόουνς φόρτωσε με φάουλ τον Χολμς που έφτασε τα 4 και έδωσε πόντους. Ο Ουόκαπ έδωσε λύσεις και οι «ερυθρόλευκοι« κατάφεραν να μειώσουν στο -13 (46-59). Ο Παναθηναϊκός δεν έδειξε ν’ ανησυχεί, αφού Χέιζ-Ντέιβις και Ρογκαβόπουλος απαντούσαν με τρίποντα, ενώ και ο Μήτογλου φώναζε «παρών» (50-66). Έστω κι αν ο Κέντρικ Ναν είχε καθίσει στον πάγκο με 4 φάουλ (έδειχνε και να πονά στον ώμο). Ο Σλούκας με τρίποντο έστειλε για πρώτη φορά στο +19 τη διαφορά (50-69) κι ενώ ο Βεζένκοφ είχε πάρει λίγα λεπτά πριν, τον δρόμο για τ’ αποδυτήρια, με πόνο στη μέση, μετρώντας 16 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 5 κερδισμένα φάουλ σε 26:20’’. Η 3η περίοδος ολοκληρώθηκε με σκορ 51-69 από 1 βολή του Φουρνιέ.

Ένα τρίποντο του Φουρνιέ και ένα δίποντο του Ουόκαπ έριξαν τη διαφορά (56-69). Ο Οσμάν με τρίποντο έστειλε μήνυμα στον Ολυμπιακό να μην κάνει… όνειρα για ανατροπή. Ντόρσεϊ και Παπανικολάου θα σημείωναν τα πρώτα τους τρίποντα (59-75) και 62-75) αντίστοιχα. Ο Σάσα Βεζένκοφ δεν επέστρεψε στο ματς (δεν υπήρχε λόγος εξάλλου), ούτε και ο Ναν, αφού ο Ολυμπιακός είχε πετάξει… λευκή πετσέτα και δεν έδειχνε να έχει ψυχικά αποθέματα και αγωνιστική ικανότητα να γυρίσει αυτό το ματς. Τυπική διαδικασία τα τελευταία λεπτά, με τον Παναθηναϊκό ν’ ανυπομονεί να… σηκώσει το τρόπαιο και τον Ολυμπιακό να τελειώσει ένα ματς στο οποίο δεν μπήκε ποτέ.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-17, 29-45, 51-69, 68-79

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 11 (4/7 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 3 κλεψίματα), Γουόρντ 5 (1), Μόρις, Βεζένκοβ 16 (7/7 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 2/2 βολές), Παπανικολάου 3 (1), Νετζήπολου, Ντόρσεϊ 4 (1/4 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μιλουτίνοβ 5 (1/2 δίποντα, 3/4 βολές), Χολ, Τζόουνς 12 (4/4 δίποντα, 4/4 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Φουρνιέ 12 (2/5 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 2/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Αταμάν): Όσμαν 7 (0/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/2 βολές), Χολμς 8 (4/5 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σλούκας 3 (1 τρίποντο, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Χέιζ-Ντέιβις 15 (6/7 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Ρογκαβόπουλος 14 (1/2 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 3/4 βολές), Γκραντ 11 (5/7 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ναν 7 (3/5 δίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Ερνανγκόμεθ 3 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ), Μήτογλου 11 (4/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα)