Παράλληλα, ο Έλληνας τεχνικός συνεχάρη τον Παναθηναϊκό και σημείωσε πως η προσέγγιση της ομάδας του ήταν τελείως λάθος.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας

«Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, έκανε πολύ καλό παιχνίδι και άξιζε να κερδίσει. Η δική μας απόδοση ατομικά, ομαδικά, σε συνεργασίες, σε προσήλωση στο πλάνο του παιχνιδιού ήταν πολύ κατώτερη του αναμενομένου, Συνέβησαν πάρα πολλά στην εβδομάδα, ο Ντόρσεϊ έπρεπε να λείψει, ήταν σαν ξένο σώμα, ο Μιλουτίνοφ έσπασε το δάχτυλό του, ο Τζόουνς είχε τενοντίτιδα, ο Βεζένκοφ χτύπησε μέσα στο ματς και γενικά δείξαμε να αμφιβάλλουμε πάρα πολύ και να είμαστε διστακτικοί. Είχαμε άθλιο ποσοστό στα τρίποντα, με πολλά από αυτά ανοιχτά. Κάναμε πολλά λάθη, είχαμε πολλές κακές αποφάσεις στην άμυνα, ενώ είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε φάουλ. Η προσέγγισή μας στο παιχνίδι ήταν τελείως λάθος. Πήραμε αυτό που αξίζαμε και θα κοιτάξουμε να επαναπροσεγγίσουμε τα πράγματα ώστε να εμφανιστούμε πολύ καλύτεροι από αυτό που δείξαμε. Αν και αμφιβάλλω αν υπάρχει χειρότερο από αυτό».