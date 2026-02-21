Κίνηση που ακολούθησε την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου ότι σημαντικό μέρος των «ανταποδοτικών» δασμών ήταν παράνομο. Νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος με διάταγμα είχε ορίσει προσωρινά δασμούς στο 10%, και στη συνέχεια, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ανακοίνωσε: «Ως πρόεδρος των ΗΠΑ, θα αυξήσω, με άμεση ισχύ, τον παγκόσμιο δασμό του 10% (…) στο ανώτατο επιτρεπόμενο επίπεδο (…) του 15%». Η κυβέρνηση των ΗΠΑ όριζε ως ημερομηνία εφαρμογής την 24 Φεβρουαρίου, αλλά η νέα ανακοίνωση μεταβάλει άμεσα το πεδίο των διμερών σχέσεων και τις εμπορικές ροές. Επιχειρηματικά δίκτυα και εφοδιαστικές αλυσίδες εμφανίζουν ήδη ενδείξεις αναπροσαρμογής τιμών και αλλαγής συμβολαίων εξαγωγής και εισαγωγής.

«Οι δασμοί βλάπτουν την οικονομία και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού»

Ο υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ δήλωσε στην Frankfurter Allgemeine Zeitung ότι «παρά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, παραμένουν σε ισχύ οι δασμοί που αφορούν συγκεκριμένους κλάδους, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και ο χάλυβας» και επισήμανε πως «παραμένει μεγάλη αβεβαιότητα». Ο κ. Κλινγκμπάιλ τόνισε ότι οι δασμοί βλάπτουν την οικονομία και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, «αλλά κυρίως τους Αμερικανούς, οι οποίοι υφίστανται το κύριο βάρος των συνεπειών». Πρόσθεσε πως «Χτίζουμε νέες εμπορικές σχέσεις παγκοσμίως, συνάπτουμε συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, προστατεύουμε τη βιομηχανία μας και ενισχύουμε την ανεξαρτησία και την κυριαρχία της Ευρώπης». Εταιρικοί κύκλοι αναφέρουν επιπλέον αύξηση του κόστους εισαγωγών, προσαύξηση τιμολογίων και αναπροσαρμογές σε συμβόλαια προμηθειών, με άμεσες επιπτώσεις σε προμηθευτές εξαρτημάτων και κατασκευαστές.