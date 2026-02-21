«Οι παγκόσμιες δυνάμεις συσπειρώνονται για να μας αναγκάσουν να υποκύψουμε… αλλά δεν θα το κάνουμε παρά όλα τα προβλήματα που μας δημιουργούν», δήλωσε ο Πεζέσκιάν σε ομιλία που μεταδόθηκε ζωντανά από την κρατική τηλεόραση.

Τραμπ για Ιράν: «Το εξετάζω» είπε για το ενδεχόμενο περιορισμένου πλήγματος

«Υποθέτω πως μπορώ να πω ότι το εξετάζω», απάντησε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ερώτηση για το αν εξετάζει ένα περιορισμένο πλήγμα κατά του Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε νωρίτερα σήμερα, την επομένη του τελεσιγράφου του Τραμπ, ότι ένα σχέδιο συμφωνίας για τα πυρηνικά θα είναι έτοιμο «εντός δύο ή τριών ημερών» και ότι η χώρα του θα το παρουσιάσει στη συνέχεια στις ΗΠΑ. «Το επόμενο βήμα για μένα είναι να παρουσιάσω μια πρόταση για μια πιθανή συμφωνία στους Αμερικανούς ομολόγους μου», τον απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, δήλωσε στο MSNBC ο Αμπάς Αραγτσί.

«Νομίζω ότι θα είναι έτοιμο εντός δύο ή τριών ημερών», πρόσθεσε ο Ιρανός ΥΠΕΞ, ο οποίος ηγήθηκε της ιρανικής αντιπροσωπείας στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ στη Γενεύη την Τρίτη, που έγιναν υπό τη μεσολάβηση του Ομάν. Παράλληλα, ο Ιρναός ΥΠΕΞ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν ζητήσει από την Τεχεράνη να σταματήσει εντελώς τον εμπλουτισμό ουρανίου, αλλά ότι οι συνομιλίες αφορούν τον τρόπο με τον οποίο το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας – συμπεριλαμβανομένου του εμπλουτισμού – μπορεί να υλοποιηθεί ειρηνικά. «Η αμερικανική πλευρά δεν έχει ζητήσει μηδενικό εμπλουτισμό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αραγτσί στο MSNBC.

«Αυτό που συζητάμε τώρα είναι πώς να διασφαλίσουμε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του εμπλουτισμού, θα είναι ειρηνικό και θα παραμείνει ειρηνικό για πάντα», πρόσθεσε. Το Ιράν θα λάβει «μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης», δήλωσε ακόμη ο Ιρανός ΥΠΕΞ, προσθέτοντας ότι θα ληφθούν τόσο τεχνικά μέτρα όσο και πολιτικές δεσμεύσεις για να διασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα θα παραμείνει «ειρηνικό». Ο Αραγτσί επισήμανε την παρουσία του επικεφαλής της ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι στις πρόσφατες συνομιλίες, αναφέροντας ότι συμμετείχε στις συζητήσεις για πιθανά τεχνικά μέτρα.

Οι αμερικανικές δυνάμεις ενισχύονται σε θέσεις μάχης στη Μέση Ανατολή – Ο Τραμπ δίνει 10 μέρες διορία στο Ιράν για «συμφωνία με τον έναν ή τον άλλον τρόπο»

Η άφιξη του USS Ford, του μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου στον κόσμο, και της ομάδας κρούσης του στην Ανατολική Μεσόγειο και την περιοχή του Κόλπου τις επόμενες ημέρες θα είναι ένας βασικός παράγοντας για το χρονοδιάγραμμα μιας πιθανής στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ κατά του Ιράν, με τον αμερικανικό στρατό να δηλώνει έτοιμος για χτύπημα ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο αν ο Τραμπ δώσει το «πράσινο φως».

Ο Αμερικανός πρόεδρος μπορεί να είπε πως έχει δώσει στον εαυτό του «10 ημέρες» προκειμένου να αποφασίσει εάν μια συμφωνία με το Ιράν είναι δυνατή, ότι ελπίζει πως θα είναι «ουσιαστική», ώστε να μην συμβούν «άσχημα πράγματα», ενώ λίγο αργότερα εξέφρασε τη βεβαιότητά του πως «θα καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο», επαναλαμβάνοντας πως «αν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία, θα συμβούν άσχημα πράγματα».

«Θα πρέπει ενδεχομένως να πάμε ένα βήμα παραπέρα, ή ίσως όχι, θα καταλήξουμε ενδεχομένως σε μια συμφωνία. Θα το γνωρίζετε πιθανόν στις επόμενες 10 ημέρες», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε μια ομιλία που εκφώνησε στην Ουάσιγκτον ενώπιον του «Συμβουλίου Ειρήνης», που συνεδρίασε για πρώτη φορά. «Καλές συνομιλίες διεξήχθησαν. Έχει αποδειχθεί, εδώ και χρόνια, ότι δεν είναι εύκολο να συναφθεί μια ουσιαστική συμφωνία με το Ιράν. Πρέπει να συνάψουμε μια ουσιαστική συμφωνία, ειδάλλως θα συμβούν άσχημα πράγματα», υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ προσπαθεί να συνάψει μια πυρηνική συμφωνία με το Ιράν από τότε που ανέλαβε ξανά την προεδρία των ΗΠΑ πέρυσι. Ωστόσο, μετά την εγκατάλειψη ενός προηγούμενου γύρου συνομιλιών και την εντολή για επιθέσεις τον περασμένο Ιούνιο, ο Τραμπ ενδέχεται να επαναλάβει αυτό το μοτίβο σε μεγαλύτερη κλίμακα και υπάρχουν έξι λόγοι για τους οποίους θα μπορούσε να το κάνει τώρα.

Την ίδια ώρα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου απείλησε το Ιράν με μαζική απάντηση αν επιτεθεί στο Ισραήλ. «Αν οι αγιατολάχ κάνουν το λάθος να μας επιτεθούν, θα αντιμετωπίσουν μια απάντηση που δεν μπορούν καν να φανταστούν», δήλωσε ο Νετανιάχου σε ομιλία του σε στρατιωτική τελετή.